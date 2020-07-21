Bir korkak bir orduyu bozar bir kahraman savaşı kazanır

Cizre’de, Silopi’de, Yüksekova’da, Nusaybin’de PKK’ya karşı düzenlenen hendek operasyonlarına gönüllü olarak katılan, 15 Temmuz’da Atatürk Havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tuzak kuran Feto’nun bir dolarlık haşhaşilerini paketleyen polisler arasında yer alan Zeytin Dalı Harekatında Afrin’de PKK-YPG ve DEAŞ’lıları teker teker imha ederek destan yazan PÖH ekibine gönüllü olarak katılan ve gösterdiği kahramanlıklar dolayısıyla evinin en güzide köşesini üstün başarı belgeleri ile donatan özel harekatçı Yunus Efe, sırf Anıtkabir’in bir yıllık giderleri ile attığı tweet yüzünden uğrunda canını vermeyi göze aldığı mesleğinden uzaklaştırıldı. Dahası hakkında 5816’dan dava açıldı ve sorumsuz işgüzar emniyet müdürlüğü tarafından başlatılan idari tahkikat nedeniyle devlet memurluğundan atılma ihtimaliyle karşı karşıya kaldı.

Operasyonların yoğunluğu yüzünden aylarca evinden uzak kalan ve çocuğu tarafından ‘anne bu adam kim’ denilen meslek aşığı Yunus Efe mensubu bulunduğu özel harekatçılıktan tard edilmekle karşı karşıya kaldı. İlgililere ve yetkililere soruyorum. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy’lar, meşhur İngiliz casusu Lawrence’e şapka çıkarttıran Osmanlı casusu Kuşçubaşı Eşref’ler, 290 kg’lık top mermisini kucağında topun namlusuna yerleştiren ve dünyaca ünlü İngiliz zırhlısı Queen Elizabeth’i bacasından içeri mermiyi düşürerek Çanakkale’nin sularına gömen Seyit Onbaşı’lar, 15 Temmuz darbesinde Tümgeneral Semih Terzi’yi başından vurarak öldüren ve 15 Temmuz darbesinin seyrini değiştiren ve bu uğurda şehit olan Ömer Halis Demir’ler, İzmir’de orada bulunan sivillerin hayatını kurtaran, bir teröristi de öldüren ve orada şehit olan Fethi Sekin’ler kolay kolay yetişmez. Bu kahraman yürekli insanlara bugün sahip çıkılmazsa ne zaman sahip çıkılacak. Meşhur Osmanlı casusu Kuşçubaşı Eşref, CHP iktidarında 1930’da sürgüne gönderildi, yine o meşhur kahraman Seyit Onbaşı, CHP iktidarında ömrünün sonuna kadar hamallık yaparak geçindi ve aç olarak can verdi. CHP iktidarı bu kahramanlara sahip çıkmadı. Milli şairimiz Mehmet Akif’in cenazesi üç kişi ile kaldırıldı. Cenazesine hiçbir devlet görevlisi katılmadı. Bu devletimizin özellikle CHP iktidarının ayıbıdır. Meselenin özetine gelirsek bu kahraman özel harekatçımız Yunus Efe, Anıtkabir’in yıllık masrafları ile ilgili bir tweet atmış ne olmuş yani bu büyütülecek bir olay mı? Almanya’da (Führer) Adolf Hitler, İtalya’da (Duçe) Mussolini’yi, Sovyetler Birliği’nde Stalin’i sevmeyenler olabilir hemen dava açmak mı lazım? Ülkemizde de Atatürk’ü sevmeyenler olabilir. Ülkemizde Ermeniler var, Rumlar var, Museviler var. Bunlar Atatürk’ü çok mu seviyor zannediyorsunuz. Biz Yunan Başbakanı Veneziolus’u seviyor muyuz? Herkesin sevmediği bir lider olabilir. Şimdi anayasamızda Atatürk’ü seveceksin diye bir yasa mı var, Atatürk’ü sevmemek kanunda suç mudur ki; bu kahraman özel harekatçımız Atatürk’ü sevmiyorum dememiş ki, sadece Anıtkabir’in yıllık giderlerini internette paylaşmış. Bu şimdi suç mu oldu da hakkında dava açılıyor. Ülkemiz Sisi’nin Mısır’ı değil, Esad’ın Suriyesi değil, Kim Jong’un Kuzey Kore’si değil, Prens Selman’ın Arabistan’ı değil. Türkiye demokrasiye inanan, sosyal hukuku benimseyen bir ülkedir. Sözün özüne gelirsek bu kahramanlar öyle kolay kolay harcanamaz.

Şimdi değerli halk adamı Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum bu kahraman yürekli özel harekatçımıza sahip çıkmalı, hatta bu kahraman yiğidimiz Yunus Efe’yi kendi koruma muhafızlığına almalı. Çünkü şahsının böyle yiğit korumalara ihtiyacı var. Şunu da ilave edeyim ki dünyada en haini bol ülke Türkiye’dir. Bu da bu ülkenin cilvesi ve kaderi. Burada satırlarıma son verirken Horasanlı Eba Müslim’in şu güzel sözünü de okuyucularımla ve yetkililerle paylaşmak istiyorum.

“Onlar kendilerine zarar vermeyecek olan dostlarını terk ettiler. Düşmanlarının kötülüğünden emin olmak için düşmanlarına yanaştılar düşmanları dost olmadı dostlarını da kaybettiler.”