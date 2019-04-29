Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelindeki lise ve dengi okullarda ‘Bir Kitap da Sen Anlat Yarışması’ düzenlendi.

İlk önce okullarda ilçe birinciliği yarışmaları yapıldı. Daha sonra ilçe birincileri bir araya gelerek il finali gerçekleştirildi.

Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Yunus Emre Gezgin, yazar Mustafa Kutlu’nun ‘Uzun Hikaye’ adlı eseriyle katıldığı ‘Bir Kitap da Sen Anlat’ isimli yarışmada ilçe birincisi oldu. Ardından ilçe birincileri arasında düzenlenen il finaline katılan Yunus Emre, tüm jüri üyelerinden tam puan (100) aldı ve rakiplerine büyük fark atarak Sinop il birinciliğini elde etti.

Düzenlenen yarışma sonunda birinci olarak adını yazdıran Yunus Emre Gezgin, çeşitli ödüllerin sahibi oldu.