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Bir kısmı çöken Orhanlı Köprüsü’nde çalışmalar başladı

Seferihisar Belediyesi, aşırı yağışlarla ilgili bir kısmı çöken Orhanlı Köprüsü’yle ilgili çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

04 Mart 2019 Pazartesi 14:03
Bir kısmı çöken Orhanlı Köprüsü’nde çalışmalar başladı

Seferihisar Belediyesi, aşırı yağışlarla ilgili bir kısmı çöken Orhanlı Köprüsü’yle ilgili çalışmaların başlatıldığını duyurdu.


Seferihisar ilçesindeki Orhanlı Mahallesi’nde, geçtiğimiz haftalarda meydana gelen olayda aşırı yağışlarla birlikte Orhanlı Köprüsü’nün bir kısmı çökmüş ve köprü zarar görmüştü. Seferihisar Belediyesi de köptü ile ilgili bir açıklama yaparak çalışmaların başladığını bildirdi. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:


"Orhanlı Köprüsü’nün hasar gördüğü ilk andan itibaren hem Seferihisar Belediyemiz hem de İzmir Büyükşehir Belediyemiz konu ile ilgili gerekli çalışmaları başlatmıştır. Görülen hasarın giderilmesinin uzun süre alacağı saptanmış, köprünün yeniden ulaşıma açılması için proje ve yapım ihale çalışmaları başlatılmıştır. Yöre halkımızın mağduriyetinin geçici olarak giderilmesi için, Karakoç Deresi üzerine konulmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Dereler Daire Başkanlığı tarafından araç geçişini sağlayacak olan ‘bakslar’ 03 Mart 2019 Pazar tarihi itibariyle bölgeye indirilerek çalışmalar başlatılmıştır. En kısa sürede mağduriyet giderilip, halkımızın hizmetine sunulacaktır. Değerli halkımıza, siz kıymetli basın mensuplarıyla aracılığıyla önemle duyurulur."

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 14:03
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