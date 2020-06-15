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Korona Virüs

Bir kişinin testi pozitif çıktı, onlarca kişinin yaşadığı sokak karantinaya alındı

Kayseri'de yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvuran bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında yapılan filyasyon çalışması sonucu 150 kişinin yaşadığı sokak karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 14:48:00 -
Bir kişinin testi pozitif çıktı, onlarca kişinin yaşadığı sokak karantinaya alındı

Kayseri'de, 150 kişinin yaşadığı sokak, bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Kocasinan İlçesi'ne bağlı Yenidoğan mahallesi Emirhan sokakta yaşayan bazı vatandaşlar, yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi, tedaviye alındı. Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından 150 kişinin yaşadığı sokak karantinaya alındı. Polis, sokağı güvenlik şeridi ile giriş- çıkışlara kapattı.

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