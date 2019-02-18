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Bir kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kameralara yansıdı

Balıkesir’de halk otobüsü ve otomobilin çarpışması ile meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kameralara yansıdı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:12
Bir kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kameralara yansıdı

Balıkesir’de halk otobüsü ve otomobilin çarpışması ile meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kameralara yansıdı.


Balıkesir’de halk otobüsü ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Vasıfçınar Caddesi, eski doğumevi kavşağında meydana gelen kazada 10 FR 464 plakalı araçla 10 BF 624 plakalı halk otobüsü çarpıştı. Kazada otobüs şoförü Mustafa Y. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobil sürücüsü Kadir B. ise hafif yaralandı. Otomobil sürücüsünün babası olduğu öğrenilen Yılmaz B. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle araç trafiği yola kapatılırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:12
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