Bir kişinin canını kurtarmak için kendi canını feda etmek günah mıdır?

Prensip olarak bir insanın “Îsar hasleti” denilen, "başkasını kendine tercih etmesi" övgüye değer bir meziyettir. Bu tercihin en zirve noktası, başkasının canını kendi canından aziz bilmek ve bu sebeple de canını onun canını kurtarma uğruna feda etmektir.

Esasen burada bir dua söz konusudur. Yani insan çok sevdiği birisi için "Allah’ım, benim ömrümden al, ona ver." diyebilir. Şayet bu dua Allah’ın hikmetine uygun ise, bu duayı kabul edip öyle muamele edebilir; bunun Kur’an ve sünnet ile çelişen bir tarafı yoktur.

Nasıl bir iyilik ya da sadaka -ölüm de dahil- belaları geri çevirebiliyor ise, pekala dua da bela ve musibetleri, hatta ölümü de geri çevirebilir. Nitekim Peygamber Efendimiz (asm)

"Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır."(bk. Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)

demiştir. Bu gibi hadisler zımni olarak duayı da içine alabilir.

Diğer taraftan, sahabe efendilerimizin harp meydanlarında Peygamber Efendimize (asm) cansiperane set olmaları, bir nevi bu fedakârlığın başka bir boyutudur.

Bediüzzaman Hazretleri de -gerek savaş esnasında, gerek hapisteki- bazı arkadaşları için “benim yerime şehit oldu / benim yerime öldü” ifadesini kullanır. Bu ifadeden de anlaşılıyor ki, canını sevdiği bir kimsenin canına feda etmesi caizdir.

Zaten savaşlar esnasında şehit olanlar da bir manada -Allah rızasını kazanmak için- geriye kalan başka insanların/müminlerin canlarını kurtarmak için canlarını vermişlerdir.

Tabii ki bu söylediklerimiz genel bir prensiptir. Yoksa, mümin bir insanın kâfir bir insanı kurtarmak için canını vermesi uygun değildir. Çünkü Allah’a kulluk eden bir canın Allah’a isyan eden bir can yerine ölmesi, kulluğun esprisine aykırıdır.

Bunun gibi, dünyada kaldığı takdirde hakka ve hakikate hizmet etme noktasında çok ileride olan, adalet ve ibadetiyle hem Allah’a hem kullara güzel hizmet veren bir insanın gafil, fasık, insanlığa hiçbir faydası olmayan bir kimseye kendini feda etmesinin de doğru olduğunu düşünmüyoruz. Bunun gibi -istisna teşkil edecek- daha başka detaylar da olabilir.



(Sorularla İslamiyet)