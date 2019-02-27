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Bir kişilik temizlik işçisi kadrosuna 6 bin 198 başvuru

Zonguldak’ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bir kişilik temizlik işçisi kadrosuna 6 bin 198 kişi başvurdu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:43
Bir kişilik temizlik işçisi kadrosuna 6 bin 198 başvuru

Zonguldak’ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bir kişilik temizlik işçisi kadrosuna 6 bin 198 kişi başvurdu.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde temizlik işçisi, güvenlik görevlisi, elektrik tesisatçısı, otobüs şoförü, havuz suyu operatörü, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, bilgisayar donanım teknikeri ve gençlik liderleri kadroları için 38 kişilik alım için noter huzurunda kuralar çekildi.


Bahçelievler Mahallesi’ndeki Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekiminde, boş kadrolara yoğun başvuru olmasına rağmen katılım az oldu. 1. Noter vekili Birkan Hamarat tarafından gerçekleştirilen kura çekiminde en fazla başvuru 1 kişilik temizlik işçisi kadrosunda yaşandı. 6 bin 198 başvurunun arasından 4 asıl, 4 yedek olmak üzere 8 kişinin kurası çekildi.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Taşkın gazetecilere yaptığı açıklamada, “Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak bugün kura yoluyla noter huzurunda sürekli işçi çekilişini gerçekleştirmek üzere huzurda toplanmış durumdayız. İl Müdürlüğümüz olarak temizlik görevlisi olarak normal şartlarda 1, engelli personel olarak 3, cankurtaran 2, otobüs kaptanı 1, elektrik tesisatçısı 1, güvenlik görevlisi 4, havuz suyu operatörü 1, ısıtma ve sıhhi tesisatçı 2, bilgisayar donanım teknikeri 1, gençlik lideri lisans mezunu 10, gençlik lideri ön lisans mezunu 12 olmak üzere bugün noter huzurunda ön kuraları çekiyoruz. Bunun devamında da tekrar kuradan çıkanlar mülakat yoluyla daimi olarak alınacaktır” diye ifade etti.



38 kişilik kadroya 9 bin 378 başvuru


Öte yandan 1 kişilik temizlik görevlisi için 6 bin 198, 3 kişilik engelli kadrosu temizlik görevlisi için 912, 2 kişilik can kurtaran görevlisi için 61, 1 kişilik otobüs kaptanlığı için 282, 1 kişilik elektrik tesisatçılığı kadrosu için 286,4 kişilik güvenlik görevlisi kadrosu için bin 159, 1 kişilik havuz suyu operatörlüğü için 13, 2 kişilik ısıtma ve sıvı tesisatçılığı için 56, 1 kişilik bilgisayar ve donanım teknikerliği için 323, 10 kişilik gençlik lideri (lisans) kadrosu için 40, 12 kişilik gençlik lideri (ön lisans) kadrosu için 48 kişi başvurdu.


Talihliler, kura çekiminin ardından yapılacak olan mülakatla kurumda göreve başlayacak.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:43
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