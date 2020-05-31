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Korona Virüs

Bir kişide koronavirüs görülmesi sonrası harekete geçildi! Adıyaman’ın Uzuntepe köyü karantinaya alındı

Adıyaman’ın Uzuntepe köyü, koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin çok sayıda kişiyle temas etmiş olma ihtimaline karşın karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 13:22:00 - 2020-05-31 13:23:35
Bir kişide koronavirüs görülmesi sonrası harekete geçildi! Adıyaman’ın Uzuntepe köyü karantinaya alındı

Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Uzuntepe köyü bir kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle karantinaya alındı.

Cuma namazı yasaklandı

Uzuntepe köyünde yaşayan E.D.'nin (75), görülen semptomlar üzerine gittiği hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. E.D. hastanede tedaviye alındı. E.D.'nin çok sayıda kişiyle temas etmiş olma ihtimalini değerlendiren İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, köyün karantinaya alınmasına karar verdi. Kararın ardından güvenlik güçlerince köyün giriş ve çıkışları kapatılarak kontrol altına alındı. Karantina uygulamasının anonsla duyurulduğu köyde karantina süresince toplu halde Cuma namazı kılınmasının da yasaklandığı belirtildi.

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