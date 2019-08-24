Adana'da baraj gölüne giren kişi öldü Yazın başından bu yana gelen boğulma haberlerine bir yenisi daha eklendi. Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'ne giren şahıs, balıkçılar tarafından ölü bulundu.

Adana'da baraj gölüne giren bir kişi boğularak can verdi. Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü'nde balık tutan vatandaşlar, polise, göle bir kişinin girdiği ancak gölden çıkmadığı ihbarında bulundu. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından gölden bir erkek cesedi çıkardı. İsminin Osman S. (25) olduğu belirlenen şahsın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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