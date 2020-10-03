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Korona Virüs Bir kentimizde flaş koronavirüs kararı! Yasaklandı
Korona Virüs

Bir kentimizde flaş koronavirüs kararı! Yasaklandı

Kütahya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında valilik tarafından belirlenen alanlarda sigara içmek yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 08:40:00 - 2020-10-03 08:44:44
Bir kentimizde flaş koronavirüs kararı! Yasaklandı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ülkemizde de son günlerde de yükselişe geçerken, ülke bazlı ve il bazlı yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda koronavirüs salgınına ilişkin bazı illerimizde yeni önlemler alındı. Bunlardan biri de sigara içme yasakları oldu.

Maske indirerek sigara içmek yasaklandı

Daha önce bazı illerimizde alınan açık alanlarda sigara içme yasağı Kütahya için de uygulanmaya başladı. Kütahya Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen alanlarda sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu. Yasağa gerekçe olarak bazı vatandaşların toplu yaşam alanlarında sigara içme bahanesiyle maske takma zorunluluğunu ihlal ettiği belirtildi. Bu kapsamda kentte Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Asım Gündüz Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Abdurrahman Karaa Bulvarı, Sevgi Yolu ve Saman Pazarı'nda maske indirerek sigara içmek yasaklandı.

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