Bir kentimizde alarm! Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80' aştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu açıkladı.

"Çok yüksek riskli iller" arasında yer alan Rize'de yoğun bakım doluluk oranı artışı, tedirginliğe yol açtı.

Vatandaşlar, vakaların azaltılması için daha sıkı tedbirlerin uygulanması gerektiğini söyledi.

"Yasakların gelmesi lazım"

Daha sıkı tedbirlerin alınmasını isteyen Fatma Aydın, “Bence yasaklar gelmeli, 20 gün bir kapatma olsa çözüme kavuşacaktır. Yoksa insanların tercihine bıraktığımız zaman sonucu görüyoruz.” dedi.

Oğuzhan Göz ise “Tedbirlere uymuyoruz, mesafe kuralları göz ardı ediliyor. İnsanlar bu hastalığı basit bir şey zannediyor. Çok daha hassas davranarak kurallara uymamız gerekiyor.” diye konuştu.

"Yetkililer yapmamız gerekenleri zaten söylüyorlar"

Neşat Armağan da “Yetkililer yapmamız gerekenleri zaten söylüyorlar. Konulan kurallara harfiyen uyduğumuz zaman bir sorun kalmayacaktır ama ne yazık ki çoğunluk uymadığı için bu sonuçlarla karşı karşıyayız. Rize'de bu kurallara uymuyor ki şu an bu sonucu yaşıyoruz. İşi olduğu için dışarıda olanları anlıyorum ama parklarda bahçelerde oturan insanlara bir anlam veremiyorum.” ifadesini kullandı.

“Rize'ye dışarıdan gelenlerin sayısı çok fazla"

Bayram Ali Kaplan, “Rize'ye dışarıdan gelenlerin sayısı çok fazla. Şimdi çay zamanı yaklaşıyor, sayı giderek artacak. Bir de köy ile şehir arasında hareketlilik çok fazla, virüs bu şekilde de taşınıyor.” dedi.