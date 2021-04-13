  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bitcoin ve kripto para için uyarı üstüne uyarı geldi!

SİHA'lar ile ilgili skandal adım: İptal etme kararı aldık

Emeklilerin gözü orada! Zamlı ikramiye ne kadar olacak?

Sırasını beklemeyen savcı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı

Yalçın, Ulaştırma Memur-Sen Ankara Bölge Toplantısında Konuştu “Demiryolcuların Hukuku Korunmalı, Yeni Bir Sosyal Maliyet Oluşturulmamalıdır”

İzmir'de film gibi olay! Taksiciler bile şaşırdı: Senelerdir bu işi yapıyoruz ilk feda başımıza geldi

Putin'den korkutan adım! Büyük kaos çıkaracak

Dünyanın en alçak örgütü FETÖ’den dikkat çeken kodlama sistemi

Manevi iklimde şifa ve huzur bulalım Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şifa ayı Ramazan’ı Akit’e değerlendirdi

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Anlık hareketlenme
Korona Virüs Bir kentimizde alarm! Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80' aştı
Korona Virüs

Bir kentimizde alarm! Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80' aştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rize'de yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'i aştığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 14:55:00 - 2021-04-13 15:12:21
Bir kentimizde alarm! Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80' aştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu açıkladı.

"Çok yüksek riskli iller" arasında yer alan Rize'de yoğun bakım doluluk oranı artışı, tedirginliğe yol açtı.

Vatandaşlar, vakaların azaltılması için daha sıkı tedbirlerin uygulanması gerektiğini söyledi. 

"Yasakların gelmesi lazım"

Daha sıkı tedbirlerin alınmasını isteyen Fatma Aydın, “Bence yasaklar gelmeli, 20 gün bir kapatma olsa çözüme kavuşacaktır. Yoksa insanların tercihine bıraktığımız zaman sonucu görüyoruz.” dedi.

Oğuzhan Göz ise “Tedbirlere uymuyoruz, mesafe kuralları göz ardı ediliyor. İnsanlar bu hastalığı basit bir şey zannediyor. Çok daha hassas davranarak kurallara uymamız gerekiyor.” diye konuştu.

"Yetkililer yapmamız gerekenleri zaten söylüyorlar"

Neşat Armağan da “Yetkililer yapmamız gerekenleri zaten söylüyorlar. Konulan kurallara harfiyen uyduğumuz zaman bir sorun kalmayacaktır ama ne yazık ki çoğunluk uymadığı için bu sonuçlarla karşı karşıyayız. Rize'de bu kurallara uymuyor ki şu an bu sonucu yaşıyoruz. İşi olduğu için dışarıda olanları anlıyorum ama parklarda bahçelerde oturan insanlara bir anlam veremiyorum.” ifadesini kullandı.

Rize'ye dışarıdan gelenlerin sayısı çok fazla"

Bayram Ali Kaplan, “Rize'ye dışarıdan gelenlerin sayısı çok fazla. Şimdi çay zamanı yaklaşıyor, sayı giderek artacak. Bir de köy ile şehir arasında hareketlilik çok fazla, virüs bu şekilde de taşınıyor.” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Eda

Ingiltere okadar kötü durumdaydi ve adamlar artik maskesiz geziyor bizler hala niye o kademeye gelemedik anlamakta zorluk cekiyorum.
  • Yanıtla
İmamoğlu ve Nagehan Alçı birbirine düştü: O nasıl bir üslup!
Gündem

İmamoğlu ve Nagehan Alçı birbirine düştü: O nasıl bir üslup!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul ihalesine girecek firma sahiplerini tehdit ettiği sözlerine Nagehan Alçı verip veriştir..
Sırasını beklemeyen savcı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı
Yerel

Sırasını beklemeyen savcı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı

Osmaniye Devlet Hastanesi ortapedi bölümüne muayene olmak için gelen cumhuriyet savcısı, sırası gelmeden kendisine bakmayan doktoru gözaltın..
Bozuk sicilleri kabarıyor! Muhafazakar geçinenlerin gazetesinden bir vukaat daha
Medya

Bozuk sicilleri kabarıyor! Muhafazakar geçinenlerin gazetesinden bir vukaat daha

Milliyetçi, ülkücü ve muhafazakar geçinen İYİ Parti’nin yayın organı Yeniçağ, Müslümanları hedef alan karikatürleri yayınlamaya devam ediyor..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay