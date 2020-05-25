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Korona Virüs

Bir kentimizde alarm! Bilanço ağırlaşıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan iplik fabrikasında 8 işçide daha koronavirüs tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 09:31:00 -
Bir kentimizde alarm! Bilanço ağırlaşıyor

Alaplı'da faaliyet gösteren iplik fabrikasında 21 Mayıs günü, 3 işçinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından üretime 1 Haziran'a kadar ara verildi.

8 işçide daha virüs tespit edildi

Filyasyon çalışması kapsamında diğer işçi ve işçilerin ailelerinden 96 kişiye test yapıldı. Çalışmalar kapsamında 8 işçi de daha koronavirüs tespit edildi.İşçilerin ailelerinden 2 kişinin de koronavirüs testi pozitif çıktı. Toplam 13 kişi, Alaplı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 13 kişinin temas ettiği vatandaşların da evlerinde izole edildiği ve sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

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