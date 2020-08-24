Bir kentimizde alarm! 3 düğüne katılan 42 kişide koronavirüs çıktı

Bursa İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, kentte düğün, nişan gibi toplu törenlere katılan vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

3 düğünde 42 vaka

Kentte son iki haftada düzenlenen baz düğünlerde kurallara uyulmadığı görüldüğünü belirten Kaşıkçı, "Üç ayrı düğün cemiyetine katılan, toplamda 5 kişide koronavirüs belirtilerinin başlaması üzerine yapılan testler pozitif çıktı. Filyasyon ekiplerimiz düğüne katılanları tespit ederek tek tek iletişime geçti. Maalesef yapılan testler sonucunda 42 vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." dedi.

İzolasyon kuralına uymayanlar bulaştırıyor

Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşların 14 gün izolasyon kuralına uymadığı için çok sayıda kişiye salgını bulaştırdığını belirten Kaşıkçı, izolasyonla takip edilen ve semptomlar görülmeye başlanan kişilerin kurallara kesinlikle uymaları gerektiğini söyledi. Özellikle yaşlıların risk grubunda olduğunu ifade eden Kaşıkçı, bu kişilere olabildiğince evde kalmaları çağrısında bulundu.