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Bir kentimizde alarm! 10 mahalle karantinaya alındı
Korona Virüs Bir kentimizde alarm! 10 mahalle karantinaya alındı
Korona Virüs

Bir kentimizde alarm! 10 mahalle karantinaya alındı

Mardin'in Midyat ilçesinde 10 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 13:41:00 -
Bir kentimizde alarm! 10 mahalle karantinaya alındı

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Ortaca, Sivrice, Yayvantepe, Şenköy, Acırlı, Budaklı, Gülveren, Söğütlü, Yolbaşı ve Doğançay mahallelerinde, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla karantina uygulanmasını kararlaştırdı.

Karantina, bugün saat 19.30'da başlayıp 7 Eylül günü saat 05.00'te sona erecek.

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