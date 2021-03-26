  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Bir kentimiz kıpkırmızı oldu! Korona olmayan bölge kalmadı
Korona Virüs

Bir kentimiz kıpkırmızı oldu! Korona olmayan bölge kalmadı

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısında ilk sırada yer alan Samsun'da risk haritasında tek yeşil yer mezarlıklar olarak kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 14:46:00 -
Bir kentimiz kıpkırmızı oldu! Korona olmayan bölge kalmadı

Türkiye'de korona vakaları tüm tedbirlere rağmen artışını sürdürüyor...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı rakamlara göre Samsun, 100 binde 508,97 vaka sayısı ile Türkiye’de ilk sırada.

Nüfusa oranla en çok vaka sayısına sahip olan Samsun’da, İngiltere mutasyonu hızla yayılıyor.

Hayat Eve Sığar (HES)" uygulaması koronavirüs yoğunluk haritasına bakıldığında da neredeyse yeşil bölge kalmadı.

Yeşil alan kalmadı

Koronavirüs yoğunluk haritasına 9 Mart tarihinde bakıldığında bazı noktalarda yeşil alan görmek mümkündü.

Aradan geçen 17 günün ardından Samsun’da yeşil alan kalmadı.

Haritaya göre Samsun’da koronavirüs olmayan bir yerde gezmek isteyenlerin gidebileceği tek yer mezarlıklar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teknoloji devinden bomba karar! Otomobil üretecek
Teknoloji

Teknoloji devinden bomba karar! Otomobil üretecek

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin elektrikli otomobil sektörüne girmeye hazırlandığı belirtildi.
Meral Akşener, Yunan Büyükelçi karşısında eğildi!
Siyaset

Meral Akşener, Yunan Büyükelçi karşısında eğildi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Yunan Büyükelçi karşısında eğildiği görüntü; muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri karşı..
Masada kritik konular var! Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti
Gündem

Masada kritik konular var! Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay