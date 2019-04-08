"Bir Kazak veya Kırgız'dan aksansız Türkçe duymak bizi çok mutlu ediyor"

NUR SULTAN (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türkçe Eğitim Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu, bir Kazak veya Kırgız'ın ağzından aksansız bir Türkiye Türkçesi duymanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Kartallıoğlu, Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen Türk Dünyasında Türkçe Öğretim Çalıştayına katılmasının ardından geldiği başkent Nur Sultan'da "Türk Dili Tarihi" konulu konferans verdi.

Astana Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen konferansa enstitünün Türkçe kursu kursiyerleri, üniversite öğrencileri ve akademisyenler katıldı. Kartallıoğlu, katılımcılara Türk dili tarihini anlattı.

Kartallıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk dili tarihiyle ilgili bir sunum yapmaktan memnuniyetini dile getirerek, "Bir Kazak veya Kırgız'ın ağzından aksansız bir Türkiye Türkçesi duymak bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Kazakistan'da enstitü tarafından şu an 200 civarında kişiye Türkçe öğretildiğini ifade eden Kartallıoğlu, 400 civarında kişinin de sıra beklediğini, sınıf ve okutman sayısını arttırarak daha fazla kişiye Türkçe öğretmek gerektiğini söyledi.

Kartallıoğlu, Türkçe öğrenen Kazakların yüzde 84'ünün kadınlar olduğuna dikkati çekerek, daha çok devlet görevlileri, özel şirketlerle çalışanların, Türklerle evlilik yapanların ve Türkiye'de yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlerin Türkçe öğrendiklerini dile getirdi.

Kartallıoğlu, "Bir birimizi daha iyi anlamamız, ortaklıkları, benzerlikleri, farklılıkları ön plana çıkararak, tarihi birliktelikten güç alarak gelecekte Türk dünyası olarak Türkleri nasıl daha üst noktalara çıkarabiliriz, bunun üzerinde çalışmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.