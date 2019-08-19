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Bir kase yoğurt bakın saç cildinizi ne hale getiriyor!

Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde yoğurt tam bir şifa deposudur. Bu lezzetli gıdanın saç ve cilt için de son derece faydalı olduğunu biliyor muydunuz?

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:23
Bir kase yoğurt bakın saç cildinizi ne hale getiriyor!

Sofraların olmazsa olmazı yoğurt içerdiği vitamin ve minaraller sayesinde tam bir şifa deposudur. Günde bir kase yoğurt tüketerek bağışıklık sisteminizi güçlendirdiğiniz gibi kalp sağlığınızı da korumuş olursunuz. Kansere karşı vücudunuzu koruyan yoğurt ayrıca sağlıklı sindirim sisteminin anahtarıdır. Kısacası yoğurdun sağlıklı bir vücut için faydalı saymakla bitmez. Ama bu leziz gıdanın cilt ve saç üzerine de son derece faydalı olduğunu biliyor muydunuz?

İşte, yoğurdun saç ve cilde olan faydaları!

Cildinizi gençleştirin

Lezzetiyle dillere destan olan yoğurt aynı zamanda hanımlar için şahane bir maskedir. Yoğurt ile cildinize nem kazandırabilirsiniz. Ayrıca yoğurt ile hazırlayacağınız maske cildinizin yıllara meydan okumasına yardımcı olacaktır. Uzun yıllar boyunca cildinizin derin kırışıklıklarla mücadele etmesini istiyorsanız; 4 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı kakao ve 1 çay kaşığı balı karıştırarak maske hazırlayabilirsiniz. Haftada bir kez uygulayacağınız bu maskeyi yarım saat cildinizde beklettikten sonra yıkayabilirsiniz.

Sivilceye son

Sivilce yalnızca ergenlik döneminde değil her yaşta bir kabus yaşatabilir. Yüksek miktarda çinko ve laktik asit içeren yoğurt doğrudan sivilcenin üzerine uygulandığında cildinizin kısa süre içinde temizlenmesine yardımcı olur. Yapmanız gereken sivilcelerin üzerine ince bir katmak olarak yoğurt sürmek ve bu halde uykuya dalmak. Sabah cildinizi ılık suyla yıkayıp sivilcelerinizle vedalaşabilirsiniz. Bu maskeyi her gece tekrarlayabilirsiniz.

Gözaltı torbalarını yok eder

Yorgun ve uykusuz geçen bir gecenin ardından gözaltlarınızda oluşan torbalardan ve halkalardan yoğurt sayesinde kurtulabilirsiniz. Gözaltlarınıza yoğurt sürüp 10-15 dakika bekleyin. Yüzünüzü ılık suyla yıkadığınızda farkı göreceksiniz.

Kuru saçlardan kurtulun

Kadınların büyük çoğunluğu kuru ve yıpranmış saçlarından dert yanar. Sizin de böyle bir sorununuz var ise; saçlarınıza yoğurt maskesi uygulayabilirsiniz. 4 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı, 2 yemek kaşığı aloe vera jelini karıştırın. Hazırladığınız maskeyi saçınıza masaj yaparak uygulayın. Yaklaşık bir saat saçınızda tutuğunuz maskeyi ardından yıkayın.

Elleriniz nemlendirin

Yaz-kış çatlayan elleriniz varsa yoğurttan başka bir çözüm aramanıza gerek yok. Gün içinde ellerinize yoğurt sürüp masaj yapabilirsiniz. Ayrıca bu işlem sırasında tırnaklarınıza da yoğurt sürmeyi ihmal etmeyin. Çünkü yoğurt tırnaklarınız beyazlamasına yardımcı olacaktır.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:23
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