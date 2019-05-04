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Bir kadının Dicle nehrine atlayarak intihar ettiği iddiası arama-kurtarma ekiplerini alarma geçirdi

Diyarbakır’da kimliği belirsiz bir kadının tarihi On Gözlü Köprü’den Dicle Nehrine atlayarak intihar ettiği iddia edildi.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 02:08
Bir kadının Dicle nehrine atlayarak intihar ettiği iddiası arama-kurtarma ekiplerini alarma geçirdi

Diyarbakır’da kimliği belirsiz bir kadının tarihi On Gözlü Köprü’den Dicle Nehrine atlayarak intihar ettiği iddia edildi. İddialar ve yapılan ihbar üzerine bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatan 112 sağlık, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, aşırı yağıştan dolayı arama çalışmaların ara vererek sabah yapmak üzere bölgeden ayrıldı.


Olay, gece saat: 23;00 sularında merkez Sur ilçesine bağlı tarihi On Gözlü Köprü üzerine yaşandı. Edinilen bilgilere göre, görgü tanıklarının iddiasına göre, kimliği belirsiz bir kadının bağırarak tarihi On Gözlü Köprü’den Dicle Nehri’ne atladığı ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.


Olayın yaşandığı tarihi On Gözlü Köprü ve çevresinde arama-kurtarma çalışması başlatan ekipler, arama çalışmalarını On Gözlü Köprü ile Bağıvar Köprüsü arasında yoğunlaştırarak bir süre çalışma yaptılar.


Burada da her hangi bir bulguya rastlamayan ekipler, aşırı sağanak yağmur ve hava muhalefeti nedeniyle çalışmalarına sabah devam etmek için ara vererek bölgeden ayrılırken, söz konusu çalışmaların sabahın ilk ışıklarıyla tekrara başlatacağını belirten AFAD yetkilileri, olayın asılsız yada gerçek olabileceği olasılığının olduğunu, polis ekiplerinin ise, intihar eden kadının olup olmadığının araştırılması için çalışma başlattığını söylediler.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 02:08
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