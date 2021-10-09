Bir kadın beş erkeğin gözü önünde satırlı saldırıya uğradı! Kimse müdahale etmeyince gündeme Kadir Şeker geldi

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Hatay'ın Antakya ilçesinde genç bir kadın, eli satırlı erkeğin saldırısına uğradı. Saldırgandan korkan kadın, yolun karşısından telaşla kafe olduğu düşünülen iş yerine doğru kaçtı. Masada "tavla" oynayan beş erkekten yardım istedi. Kadına yardım eden olmadı. Gözü dönmüş adam, beş erkeğin hemen yanında kadına elindeki satırla defalarca vurdu. Kadın aldığı darbelerle yere yığılırken saldırgan olay yerinden uzaklaştı.

Hatay Valiliği: Saldırgan yakalandı

Hatay Valiliği, sosyal medyada yayılıp gündeme gelen görüntülere ilişkin açıklamada bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan kadına şiddet olayı ile ilgili, Valiliğimizce yapılan araştırmalar neticesinde olayın 08.10.2021 saat 16:00 sularından Antakya ilçemizde gerçekleştiği, şüphelinin emniyet birimlerimizin çalışmaları sonucunda yakalandığı, şiddete maruz kalan vatandaşımızın hayati tehlikesi olmadığı anlaşılmıştır. Kadına yapılan her türlü şiddetin karşısında olmakla beraber, kadına verilen değerin, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereği olarak bilir, kadına yönelik şiddet tedbirlerini 'sıfır tolerans' ilkesiyle hayata etkin şekilde geçirmek için tüm birimlerimizce çalışmaya devam ediyoruz."

Sosyal medya ikiye bölündü

Sosyal medya kullanıcıları, görüntülerdeki kadını korumak için çaba göstermeyen masadaki beş erkeği tartışıyor. Kimileri saldırgana engel olmadıkları için eleştiride bulunurken, kimileri ise Kadir Şeker'i hatırlatarak masadaki erkekleri destekliyor.

Hafızalara Kadir Şeker olayı diye kazınmıştı!

5 Şubat 2020 akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana bir kadının şiddete uğradığını gören Kadir Şeker adlı genç, olaya müdahale ederek kadını darp eden erkekle arbede yaşamıştı. Şerker çıkan arbedede adının Özgür Duran olduğu öğrenilen kişiyi bıçaklayarak öldürmüştü. Olaydan sonra cezaevine giren Kadir Şeker hakkında farklı iddialar da ortaya atılmıştı. Şeker, hala cezaevinde.