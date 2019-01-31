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"Bir İzmir hikayesi yazmak için yola çıktım"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci:- "Bir İzmir hikayesi yazmak için yola çıktım. İzmir bu zamanda kanalizasyon, foseptik sorunuyla uğraşmamalı. Geleceğin İzmir'ini birlikte tanımlamamız gerekiyor"

31 Ocak 2019 Perşembe 13:48
"Bir İzmir hikayesi yazmak için yola çıktım"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, bir İzmir hikayesi yazmak için yola çıktığını belirterek, "İzmir bu zamanda kanalizasyon, foseptik sorunuyla uğraşmamalı. Geleceğin İzmir'ini birlikte tanımlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Zeybekci'nin basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür Platformu üyeleriyle bir araya gelen Nihat Zeybekci, İzmir'in binlerce yıl ticaretin, sanatın, kültürün, ulaşım yollarının kesişme merkezi, Çin'den başlayan ipek yolunun kapısı olduğunu ifade etti.

İzmir'in zaman kaybettiğini, şehirler yarışında geri kaldığını kaydeden Zeybekci, "Bir İzmir hikayesi yazmak için yola çıktım. İzmir bu zamanda kanalizasyon foseptik sorunuyla uğraşmamalı. Geleceğin İzmir'ini birlikte tanımlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yapılacak düzenleme ve altyapı çalışmalarıyla Smyrna'dan Agora'ya, Kemeraltı'ndan Kadifekale'ye kadar İzmir'in tarihi bir bölgesinin oluşturulacağını, bu alanların çekim merkezi haline getirileceğini dile getiren Zeybekci, kentin bugün kanalizasyon, foseptik, çöp bertaraf tesisi gibi sorunları konuşmuyor olması gerektiğinin altını çizdi.

Altyapıyla ilgili sorunların hızlıca çözüleceğini dile getiren Zeybekci, "İyi ki Çeşme yolu yapıldı, Karşıyaka tüneli, Konak tüneli yapıldı, iyi ki İZBAN Devlet Demiryolları desteğiyle hayata geçti, bunlar olmasaydı şehir merkezinde dünyanın en çok trafik karmaşası yaşanır, cinneti geçirilirdi. Nakliyeciler sitesine gidin bakın, belediye başkanı olarak orayı görseydim o an istifa ederdim." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na da katılan Zeybecki, kentin sağlık turizminde ön plana çıkan şehirler arasında olması gerektiğine vurgu yaptı.

WhatsApp programı üzerinden gelen mesaj sayısının 12 bini aştığını, tüm sosyal medyada ise 20 bine ulaştığını aktaran Zeybekci, "İçlerinden çok güzel öneriler de çıktı. Ortak akılla yeni projeleri üreteceğiz. Altyapısıyla, ulaşımıyla, yaşam alanlarıyla İzmir'i 21. yüzyıla hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 13:48
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