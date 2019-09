Bir iz bırak bin hatırlan

Nesibe Aldemir

Bir iz bırak yürüdüğün yollara hatırda kal dün gibi. Yaşamın çetrefilli sokaklarından geçerken bir kalbin olduğunu hatırla. Çıkmaz sokaklarda kesilen soluklara nefes ol. Elinden tut insanlığın, umudu dirilt gönüllerde. Bir iz bırak ki toprak olsan dahi adın çiçek esintisi versin gönüllere.

Aylar sonbahara varırken hüznün ayak izleri yürekte hissediliyor. Yazın izlerini taşıyan eylül sonbahara adım atmanın heyecanına kapıladururken yapraklar rüzgâra naz ederek toprağa kavuşuyor. Ömür de saniye saniye tükeniyor mevsimler geçtikçe. Ve insan ölüme, toprağa her gün bir adım daha yaklaşıyor.

Sonbaharda doğa usul usul can veriyor tekrar dirilmek üzere. Bu ibret dolu tablo hayatın taşıdığı anlamı özetliyor. Doğmak, yaşamak ve ölmek…

Can taşıyan her varlığın geçireceği bu süreçler içerisinde doğmak ve ölmek kendi seçimi dışında işleyen süreçlerdir. Allâh-u Teâlâ’nın kudretinin sirayetiyle insanın dünyaya gelmesi ve dünyadan göçmesi gerçekleşmektedir. Yine aldığımız her nefes O’nun izniyle oluyor. Yere düşen her yaprak O’nun izniyle toprakla buluşuyor.

Tüm bu tefekkürler bir kez daha hatırlatıyor ki dünya hayatı ahiret hayatına geçişte sunulan bir geçittir. Mühim olan ise bu geçitte yürürken hayata ve insanlığa kalıcı izler bırakmaktır. Öyle ya insan yaşam boyu karşılaştığı kişilerin ve olayların etkisini ya olumlu ya da olumsuz gönül defterine not düşmektedir. Bu notlar biriktikçe tecrübeler doğuyor. Tecrübeler ise kalan ömrü şekillendiriyor.

İlkokuldan tutun da üniversiteye kadar uzanan eğitim hayatının bıraktığı izleri düşünelim. Okul anıları, öğretmenler, arkadaşlar… O günleri yâd edip iyilerin bıraktığı izleri anlatırken gözlerimiz neşeyle doluyor. Zamanı dondurmak istediğimiz anların anıları yüreğimizi gülümsetiyor. Bir öğretmenin sevgisiyle gönlümüze işlenen nakışlar hayata yansıyor. Veya bir öğretmenden görülen şiddet ve olumsuz davranışlar okul kelimesinin hafızada bıraktığı izi kararmasına sebep oluyor.

Sadece eğitim hayatında değil tabii yaşama bırakılan izler. Aile, akraba, komşu gibi yakın çevremizdeki insanların bıraktığı izler de hayatımızdan kolay kolay silinmemekte. Hiç unutulmayan iyi veya kötü anılarımıza şahitlik eden kişiler ömür boyunca hatırlanır.

Hiç unutmam diye başlayan cümlelerin sonu ya hüzne varır ya da gönülde açan çiçek bahçesine… Ömür geçtikçe yüzdeki artan izlerle gönle düşen izleri de artmaktadır.

Küçük bir çocuğun kalbinde iz bırakmak kimine göre basit ve önemsiz gelse de yıllar sonra hatırlanmak güzelliğine vesile olmaktadır. Hiç unutmam bir Ramazan ayıydı. Teravih namazını tüm komşu hanımları toplanarak kılardık. Yine bir teravih namazı sonrasıydı. Çocukluğun verdiği tatlı bir heyecanla namaz sonrası ikram edilen yaş pastayı bekliyorduk. Fakat bu bekleyişin sonu hüsran oldu. Tam pastanın dağıtıldığı yere gittim ki komşulardan biri pastanın kalmadığını söyledi. Yaşım dokuz ancak vardı. Fakat o heyecanlı bekleyişimin sonu hüsranla bitince çok üzüldüm. Anneme durumu anlattım. Benim üzüldüğümü gören komşumuz iki gün sonra bir yaş pasta alarak evimize geldi. Bu ince düşünceyle yüreğime düşen iz, aradan yirmi yıl geçmesine rağmen zihnimde taze gül olarak yaşamaya devam ediyor. Mahallede denk geldikçe aklıma bu güzel anı aklımda canlanıyor.

Hayat devam ettiği sürece gönle düşen izler de var olmaya devam edecektir değerli dostlar. Küçümseyerek önemsiz gördüğümüz nice izler var ki üzerinden yarım asır geçse de hatırda kalacak dün gibi. Yapılan kötülükler ve haksızlıklar da karanlık izler bırakıyor geleceğe. Fakat zihin iyi düşüncelerle haşrolmaya devam ettikçe karanlık izler hatırı sayılmayacak ve o günler anılmayacaktır. Elbette karşılaştığımız kötü insanların ve olayların izlerini yürekten tamamen silinmesi mümkün değildir. Fakat onları sürekli hatırlayarak üzülmek yerine bizler hayata ve insanlığa nasıl izler bırakabiliriz sorusuna cevap aramakla mesul ve meşgul olmalıyız ki bir iz bırakıp bin hatırlanalım.

Selam ve dua ile Allah’a emanet olunuz.