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"Bir İran filminde rol almak isterim"

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş: - "İran sineması dünyada çok önemli bir yere sahip. O yüzden bir İran filminde rol almak isterim. Birkaç görüşmemiz oldu ama doğru projede yer almak istiyorum"- "Kalıcı olabilmek daha çok çıkıştan sonra ürettikleriniz ve halkın ürettiğiniz eserleri benimsemesi ile alakalı. Ben de kendi adıma açıkçası sadece üretmekle ilgileniyorum. Aslında çizgisini bozmadan üreten herkes bir şekilde kalıcı olacaktır zaten"

25 Haziran 2019 Salı 11:56
"Bir İran filminde rol almak isterim"

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, "İran sineması dünyada çok önemli bir yere sahip. O yüzden bir İran filminde rol almak isterim. Birkaç görüşmemiz oldu ama doğru projede yer almak istiyorum." dedi.

Bir şarkı yarışmasında seslendirdiği, kendi bestesi olan "İncir" adlı şarkıyla kısa sürede müzikseverler tarafından büyük ilgi gören Yalçıntaş, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da eserleriyle beğeni topluyor.

Yalçıntaş, İran İslam Cumhuriyeti'nden özel izinle Kish Adası'nda konser veren ilk Türk pop sanatçısı olurken, İran'ın en sevilen yabancı şarkıcıları arasında yer alıyor.

Müzikal çalışmalarını AA muhabirine anlatan sanatçı, İran halkının kendisine olan ilgisinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, başta Tahran ve Tebriz olmak üzere İran'ın diğer şehirlerinde de konserler vermek istediğini söyledi.

- "İran sinemasında kendimi canlandırmak istiyorum"

Nevruz bayramına binaen İranlılara özel Türkiye'de 6 konser gerçekleştirdiklerini aktaran Yalçıntaş, "Konserler dışında da İran'ı gezmek istiyorum. İran tarihi zenginlikleri olan ve bizim ülkemize de çok benzeyen bir ülke. İran'la ilgili merak ettiğim çok fazla yer var." değerlendirmesini yaptı.

Genç sanatçı, İran'dan konserler dışında birçok film projesi teklifi aldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"İran sineması dünyada çok önemli bir yere sahip. O yüzden bir İran filminde rol almak isterim. Birkaç görüşmemiz oldu ama doğru projede yer almak istiyorum. Bir filmde şahsen kendimi canlandırmayı tercih ederim. Yani müzisyen kimliğinde bir karakter olursa çok daha doğal bir sonuç ortaya çıkacağına inanıyorum. Film projeleriyle ilgili belki yakın zamanda bir sürpriz de olabilir."

- "Her şarkı, her insanda farklı duyguları açığa çıkarıyor"

İranlı müzisyenlerden de ortak bir proje yapımı için teklifler aldığını söyleyen Yalçıntaş, "Planlarımız arasında İranlı şarkıcılarla bir düet projesi var ama hangi sanatçıyla olacağı şu an belli değil. Ayrıca İran'da çok yetenekli sanatçılar var. En beğendiğim isimler arasında ise Mohsen Yeganeh, Kako Band ve Hümayun Şeceryan yer alıyor." dedi.

İlyas Yalçıntaş, şarkıları Türkçe söylemesine rağmen yurt dışında müzikseverler tarafından beğenilmesine karşı müzik sanatının evrensel olduğu değerlendirmesinde bulunarak, şöyle konuştu:

"İnsanlar frekans olarak kendine yakın bulduğu şarkıların sözlerini anlamasa bile sevebiliyor. Çünkü her şarkı, her insanda farklı duyguları açığa çıkarıyor. İlla sözleri anlamaya gerek yok. Mesela İran'da müzik yapan Kako Band grubunun şarkı sözleri hiç bir dilde hiç bir anlama gelmiyor ama on binlerce insan şarkılarını ezbere söyleyebiliyor."

- "Traktör Sazi için söz yazarak takımın taraftarlarına hediye etmek istiyorum"

Yeni bir albüm hazırlığı içinde olduğunu kaydeden Yalçıntaş, "Eylül ayında ikinci solo albümümü çıkarmayı hedefliyorum. Albümden sonra oyunculukla ilgili projelerle daha yakından ilgilenebileceğim. Dizi konusu biraz sıkıntılı, setlerin süreleri çok fazla. Oyuncu arkadaşlarımdan görüyorum, işleri çok zor. O yüzden ben daha çok bir sinema filminde rol almayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yalçıntaş, Türkiye'de birçok genç şarkıcının iyi bir çıkış yakaladıktan sonra sektörde kaybolmasına ilişkin ise şunları söyledi:

"Özellikle televizyon programları, yarışmalara katılanları sömürüyor. Reyting üzerinden şişirilen bir durum var. Bu tip yarışmalar sadece çıkış için bir fırsat sunuyor. Kalıcı olabilmek daha çok çıkıştan sonra ürettikleriniz ve halkın ürettiğiniz eserleri benimsemesi ile alakalı. Ben de kendi adıma açıkçası sadece üretmekle ilgileniyorum. Aslında çizgisini bozmadan üreten herkes bir şekilde kalıcı olacaktır zaten."

İran'da Türk nüfusunun yoğun olduğu Doğu Azerbaycan eyaletinde faaliyet gösteren ve dünyada en çok Türk taraftara sahip olduğu belirtilen birinci lig futbol ekiplerinden "Traktör Sazi" takımını da yakından takip ettiğini dile getiren Yalçıntaş, "Son çıkardığım single 'Bilmece'nin melodik yapısı marş olmaya çok müsait. Ben de bu şarkıyı Traktör Sazi için özel sözler yazarak, marş haline getirmeyi ve takımın taraftarına hediye etmek istiyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor, yakın zamanda bu parçanın da duyurusunu yapacağım." ifadelerini sözlerine ekledi.

- İlyas Yalçıntaş

Erzincan'da 7 Mart 1989'da dünyaya gelen İlyas Yalçıntaş, Enbe Orkestrası'yla çalıştığı ilk teklisi "İncir"i 2015'te çıkardı. Enbe Orkestrası ve Büşra Periz ile ortak çalıştıkları ikinci teklisi "Olmazsa Olmazımsın"ı da aynı yıl müzikseverlerle buluşturan sanatçının ilk albümü "İçimdeki Duman" ise 2016'da müzik marketlerdeki yerini aldı.

Yalçıntaş, Mayıs 2018'de de Feride Hilal Akın ile düet yaptığı, sözü ve bestesi kendisine ait olan teklisi "Şehrin Yolu"nu dinleyicilerinin beğenisine sundu.


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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:56
  1. İlyas Yalçıntaş
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