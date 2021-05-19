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Gündem Bir İmamoğlu şovu daha! Yağmurlu havada çimleri sulayıp o anları kayıt altına aldılar
Gündem

Bir İmamoğlu şovu daha! Yağmurlu havada çimleri sulayıp o anları kayıt altına aldılar

Başkanının Ekrem İmamoğlu olduğu CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, İstanbul'da kar yağışında tuzlama yapmayıp güneşli havada tuzlama yaptığı video henüz eskimemişken, bütün işi şov yapmak olan İmamoğlu, fıkra gibi olay yaşattı. Yağmurlu havada çimleri sulayan belediye, o anları da kayıt altına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 15:26:00 - 2021-05-19 15:27:55

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) güneşli havada yaptığı tuzlama çalışması sosyal medyada dalga konusu olurken, yeni gelen bir görüntü İmamoğlu’nu rezil etti.

Yoldan aracıyla geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, yağmurlu havada çimenleri sulayan CHP’li İBB çalışanları bir de o anları telefon kamerası ile kayıt altına aldı.

Sosyal medyada kısa sürede viral olan videoya, “Derdi İstanbul'a hizmet değil show yapmak olunca ortaya bölge komik görüntüler çıkabiliyor.” yorumlar yapılmasına neden oldu.

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