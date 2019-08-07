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Bir ilke imza atılacak! 5 donörle çapraz karaciğer nakli

İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü, dünyada bir ilki gerçekleştirerek 3, 4 ve 5 canlı vericili çapraz karaciğer nakline hazırlanıyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:07
Bir ilke imza atılacak! 5 donörle çapraz karaciğer nakli

Beş hastaya eşzamanlı karaciğer nakli ile dikkatleri üzerine çeken Malatya’daki İnönü Üniversitesi’nin Karaciğer Nakli Enstitüsü, 3, 4 ve 5 canlı vericili çapraz karaciğer nakline hazırlanıyor. Türkiye’de kanunların çapraz nakle izin verdiğini, bu işlem için sadece ailelerin onayı gerektiğini anlatan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Bu uygulama sayesinde donörü ile uyumsuz karaciğer hastalarına da başka donörlerden nakil yapılacak. Tüm hastaların aynı anda ameliyata alınarak işlemin tamamlanması ise bu projenin en önemli özelliği. Çünkü tıp etiği bu hastalara aynı anda nakli öngörüyor” diye konuştu.

İlk veri tabanı oluşturulacak

Bazı hastaların vericileri ile kan grubu gibi etkenler nedeniyle uyum sağlayamadığı için karaciğer nakledilemediğini hatırlatan Kızılay, Türkiye’nin ilk karaciğer veri tabanının Karaciğer Nakli Enstitüsü bünyesinde kurulacağını müjdeledi ve: "Bu sayede donör bekleyen hastalar veri tabanı üzerinden eşleştirilerek çapraz nakil işlemiyle sağlığına kavuşturulacak” dedi.

Karaciğerin merkez üssüyüz

Malatya’nın karaciğer naklinin merkezi haline geldiğini anlatan İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, “Çapraz karaciğer nakli projesi hayata geçtiğinde tarafların anlaşması durumunda karaciğer ameliyatları yapılacak. Bu konuda YÖK ve Sağlık Bakanlığı’ndan gerekli izinleri bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Yeni hedef hayvandan nakil

Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde bugüne kadar 2 bin 500’den fazla karaciğer nakli başarıyla gerçekleşti. 2019 yılının ilk 7 ayında 152 kişi nakil olarak sağlığına kavuştu. Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere Ortadoğu ülkeleri ve Avrupa’dan karaciğer nakli olmak için Malatya’nın yolunu hastalar tutarken, 2018 yılında 26 ülkeden 301 sağlık turizmi hastası da yine merkeze geldi. Bu hastalar 3 milyon TL’nin üzerinde kazanç sağladı. Kök hücre, kemik iliği, ince bağırsak nakillerinin de yapıldığı merkez, hayvanlardan insanlara nakil üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Dar gelirliye askıda oda

Sağlığına kavuşmak için Malatya’nın yolunu tutan vatandaşların yakınları da inşa edilen iki konukevinde misafir ediliyor. Malatyalı İşadamları Derneği’nce yaptırılan MİAD Konukevi ve Malatyalı işadamı Mehmet Şahin Nalbant’ın yaptırdığı ikinci konuk evi, bölgeye gelen vatandaşlara rahat konaklama imkanı sunuyor. Turgut Özal Tıp Merkezi’nin bahçesindeki misafirhanelerin ücretlerinin yüzde 30’u hayata geçirilen “Askıda Oda” projesinden karşılandı. Bu projeyle, odaların ücretleri Malatyalı iş adamlarının yaptığı bağışlarla ödendi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:07
  1. Malatya
  2. Karaciğer Nakli Enstitüsü
  3. çapraz karaciğer nakli

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