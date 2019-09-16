'Cezeri' Uçan Araba ilk kezTEKNOFEST'te sergilenecek

Yarın başlayacak TEKNOFEST, bu yıl da pek çok yeni projenin buluşma noktası olacak. Kentsel hava taşımacılığında köklü bir değişiklik yapması öngörülen Cezeri Uçan Araba da ilk kez kamuoyu önüne çıkacak. Baykar tarafından geliştirilen Cezeri Uçan Araba, sağlık sektörü ve askerî alanda lojistik destek faaliyetlerine yeni bir boyut kazandırmak için geliştiriliyor. Cezeri, yolcu ve kargo taşımacılığında aktif olarak rol alacak şekilde de tasarlanıyor.

Seyir hızı saatte 100 kilometre, azami uçuş irtifası 2 bin metre olan Cezeri, yaklaşık 1 saat havada kalacak, 70-80 kilometre menzile erişebilecek.

Güvenlik güçlerince aktif olarak kullanılan Bayraktar TB2 de TEKNOFEST’te sergilenecek. Bugüne kadarki uçuş süresi 110 bin saati aşan Bayraktar TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 86 araçla görev icra ediyor. Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 saat 3 dakika ) süresi ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorunu kıran Bayraktar TB2, bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı unvanını da taşıyor.

Ziyaretçiler tüm bu sistemlerle ilgili Baykar mühendisleriyle görüşme imkânı bulacak. Stantta Bayraktar TB2 uçuş simülasyonu da yer alacak. Ayrıca, İHA’ların görüntüleme sistemleri, mekanik aksamları ve çalışma prensiplerinin deneyimlenebileceği alanlar oluşturulacak. Baykar çalışanlarıyla soru-cevap seansları gerçekleştirilecek, ödüllü bilgi yarışmaları düzenlenecek.

Şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı ve ilk uçuşunu yakın zamanda yapması planlanan Bayraktar Akıncı TİHA, TEKNOFEST’te kamuoyunun önüne çıkacak. Baykar’ın hâlen başarıyla görev yapan platformu Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı, savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecek. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak. Savaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecek.

Bayraktar TB2’den daha uzun ve geniş olan Akıncı TİHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda millî akıllı mühimmat taşıyabilecek. Akıncı, ayrıca özgün yapay zekâ sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel şartların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacak.