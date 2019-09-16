0553 313 94 23

'Cezeri' Uçan Araba ilk kezTEKNOFEST'te sergilenecek

Yolcu ve kargo taşımacılığında aktif olarak rol alacak Cezeri Uçan Araba, ilk defa yarın başlayacak olan TEKNOFEST'te görücüye çıkacak.

16 Eylül 2019 Pazartesi 07:22
'Cezeri' Uçan Araba ilk kezTEKNOFEST'te sergilenecek

Yarın başlayacak TEKNOFEST, bu yıl da pek çok yeni projenin buluşma noktası olacak. Kentsel hava taşımacılığında köklü bir değişiklik yapması öngörülen Cezeri Uçan Araba da ilk kez kamuoyu önüne çıkacak. Baykar tarafından geliştirilen Cezeri Uçan Araba, sağlık sektörü ve askerî alanda lojistik destek faaliyetlerine yeni bir boyut kazandırmak için geliştiriliyor. Cezeri, yolcu ve kargo taşımacılığında aktif olarak rol alacak şekilde de tasarlanıyor.

Seyir hızı saatte 100 kilometre, azami uçuş irtifası 2 bin metre olan Cezeri, yaklaşık 1 saat havada kalacak, 70-80 kilometre menzile erişebilecek.

 Güvenlik güçlerince aktif olarak kullanılan Bayraktar TB2 de TEKNOFEST’te sergilenecek. Bugüne kadarki uçuş süresi 110 bin saati aşan Bayraktar TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 86 araçla görev icra ediyor. Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 saat 3 dakika ) süresi ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorunu kıran Bayraktar TB2, bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı unvanını da taşıyor.

Ziyaretçiler tüm bu sistemlerle ilgili Baykar mühendisleriyle görüşme imkânı bulacak. Stantta Bayraktar TB2 uçuş simülasyonu da yer alacak. Ayrıca, İHA’ların görüntüleme sistemleri, mekanik aksamları ve çalışma prensiplerinin deneyimlenebileceği alanlar oluşturulacak. Baykar çalışanlarıyla soru-cevap seansları gerçekleştirilecek, ödüllü bilgi yarışmaları düzenlenecek.

Şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı ve ilk uçuşunu yakın zamanda yapması planlanan Bayraktar Akıncı TİHA, TEKNOFEST’te kamuoyunun önüne çıkacak. Baykar’ın hâlen başarıyla görev yapan platformu Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı, savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecek. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak.  Savaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecek.

Bayraktar TB2’den daha uzun ve geniş olan Akıncı TİHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda millî akıllı mühimmat taşıyabilecek. Akıncı, ayrıca özgün yapay zekâ sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel şartların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 07:20
  1. teknofest
  2. Teknofest İstanbul
  3. Cezeri
  4. uçan araba

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malezya'da hava kirliliği indeksi "çok sağlıksız"
    1. Malezya'da hava kirliliği indeksi "çok..
    2. Verilen sözler tutulmadı! Erdoğan..
    3. Bir ilk olacak: Drone insan taşıyacak
    4. Binali Yıldırım Montreal’de Türklerle..
    5. 16.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    6. Venezuela'da muhalefet Barbados..
    7. Fethiye’de trafik kazası: 2 yaralı
    8. 4. Caferli Güz ve Çevre Şenliği..
    9. Kuşadası Triatlonu sona erdi
    10. İstanbul’da AVM ve rezidansa ateş edip..
    11. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde..
    12. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    13. Tunus başbakanı, cumhurbaşkanlığı..
    14. Trump'tan "muhtemel bir saldırıya..
    15. Suudi Arabistan petrol üretimine..
    16. Yoldan çıkan otomobil takla atarak..
    17. Trump, Modi ile görüşecek
    18. Mısır'da 6 sanık idam cezasına..
    19. Tunus seçmeni oy kullanmayarak..
    20. Tunus'ta anketlere göre ikinci tura..
    21. Bodrum’da Makilik alanda korkutan..
    22. TEM Otoyolunda trafik kazası: 4 yaralı
    23. Çavuşoğlu acı gerçeği böyle açıkladı:..
    24. Pendik’te trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı
    25. O yangını terör örgütü PKK üstlendi!
    26. Kuveyt'te İHA alarmı
    27. S-400 sisteminin devreye gireceği..
    28. Rusya Savunma Bakanlığı S-400..
    29. Kırklareli’nde zincirleme kaza: 2’si..
    30. Adana’da trafik kazası: 1 yaralı
    Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı
    Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı
    Okuyanın kafasını karıştıran olay... Yerine kayyım atanan başkan, kayyımın yerine kayyım olarak atandı
    Okuyanın kafasını karıştıran olay... Yerine kayyım atanan başkan, kayyımın yerine kayyım olarak atandı
    Beton Ekrem, bu kadar parayı ne yapıyor?
    Beton Ekrem, bu kadar parayı ne yapıyor?
    CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!
    CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Suudi Arabistan'ın damarı kesilmişti... Irak'tan kritik açıklama!
    Suudi Arabistan'ın damarı kesilmişti... Irak'tan kritik açıklama!
    Kılıçdaroğlu: Ne diye gidip oraya oturuyorsun?
    Kılıçdaroğlu: Ne diye gidip oraya oturuyorsun?