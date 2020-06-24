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Korona Virüs

Bir ilimize daha maske takma zorunluluğu

Çorum'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda, bugünden itibaren maske takmak zorunlu hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 11:42:00 -
Bir ilimize daha maske takma zorunluluğu

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında, İl Pandemi Kurulu Toplantısı'nda, normalleşme sürecinde salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması ve yeni alınacak tedbirlere yönelik konular görüşüldü. Toplantının ardından yapılan açıklamada, kentteki vaka artışlarının değerlendirilerek, bugünden  itibaren maskesiz sokağa çıkılmamasının kararlaştırıldığı, karara uymayanlara 900 lira idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

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Yorumlar

aşı ve maske bulundu

Dudak ve burun delikleri kısmı yırtık olan maskeler var, havaa alıyon ordan.
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