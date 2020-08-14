Bir ilimizde şiddetli yağış can aldı

Trabzon-Of'ta şiddetli yağışın sebep olduğu heyelan nedeniyle bir vatandaş hayatını kaybetti.

Vali kötü haberi duyurdu

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yeni gelen bir habere göre Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelana kapılan bir vatandaşın vefat ettiğini bildirdi.

Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Of'ta bugün etkili olan şiddetli yağış sebebiyle çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldiğini ve bu nedenden dolayı bazı mahalle yollarının kapandığını ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, Sefaköy Mahallesi'nde 3, Yemişalan'da 3, Sugeldi Mahallesi'nde ise 1 vatandaşın mahsur kaldığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve diğer ekiplerin çalışmaları ile mahsur kalan vatandaşların bulundukları yerden kurtarıldığını duyurdu.

Aracıyla heyelana kapıldı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, şu an için ulaşılamayan vatandaş kalmadığı yönünde iç rahatlatan bir açıklamada daha bulunarak, "Ancak yeni gelen bir habere göre, Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelana kapılan bir vatandaşımız vefat etti." ifadeleriyle kötü haberi duyurdu.

Çalışmalar devam ediyor

Vali Ustaoğlu, bölgede yol açma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Ayrıca, şiddetli yağış dolayısıyla ilçede çok sayıda ev ve iş yerinde de su baskınları yaşandı.

AFAD, 112 Acil Servis, Sürmene Arama Kurtarma, Karayolları, Büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri bölgede çalışmalarına devam ediyor.