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Korona Virüs Bir ilimizde daha HES kodu zorunluluğu getirildi
Korona Virüs

Bir ilimizde daha HES kodu zorunluluğu getirildi

Zonguldak Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelere girişlerde "Hayat Eve Sığar" (HES) kodu zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 15:39:00 -
Bir ilimizde daha HES kodu zorunluluğu getirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla birtakım tedbirler aldı.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşları, banka, PTT, noter, alışveriş merkezi ile elektrik, su ve doğal gaz abonelik ve tahsilat işlemlerine yönelik hizmet veren kuruluşlara ait binalara girişlerde, vatandaşlara HES kodu sorgulaması yapılacak.

Ayrıca, kentte tüm özel ve kamu hastanelerinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların, hastane ziyaretlerine ve refakatçi olarak kabul edilmemesine, bu kişilerin alışveriş merkezi, market, semt pazarı, pazar yeri gibi toplu alışveriş mekanlarını 16.30-18.30 saatlerinde, zorunlu kalmadıkça kullanmamalarına karar verildi.

Bununla birlikte 65 yaş ve üzeri vatandaşların 07.30-09.30 saatleri ile 16.30-18.30 saatlerinde toplu taşıma araçlarını zorunlu kalmadıkça kullanmamaları kararlaştırıldı.

Öte yandan çalışan personel sayısı 50 ve üzeri olan fabrika ve işletmelere girişlerde HES kodu sorgulaması yapılması, kentte toplu halde bulunulan alanlarda vatandaşların maske ve sosyal mesafe konusunda kolluk kuvvetlerince anonslarla uyarılması karara bağlandı.

Alınan kararlara uymayan kişilere, Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince 392 lira, iş yerlerine, işletmelere ve kurumlara ise 3 bin 180 lira, maske takma kuralına aykırı hareket edenlere de 900 lira para cezası uygulanacak.

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