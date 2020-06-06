Bir ilimizde alarm! Ekipler onları arıyor
Diyarbakır'da özel halk otobüsü şoförünün koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası sürücü tedavi altına alınırken, filyasyon ekipleri otobüsü kullanan vatandaşların peşine düştü.
Diyarbakır’da koronavirüs vaka sayısında artış her geçen gün sürüyor. Son olarak şehir içi taşımacılık yapan özel halk otobüsü şoförünün de korona virüs testi pozitif çıktı.
Çalışma başlatıldı
Şoför tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, araç da dezenfekte işlemleri için otobüs parkına çekildi. Filyasyon ekipleri otobüsü kullanan vatandaşların belirlenmesi için çalışma başlattı.