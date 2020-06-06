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Korona Virüs

Bir ilimizde alarm! Ekipler onları arıyor

Diyarbakır'da özel halk otobüsü şoförünün koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası sürücü tedavi altına alınırken, filyasyon ekipleri otobüsü kullanan vatandaşların peşine düştü.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 17:00:00 -
Bir ilimizde alarm! Ekipler onları arıyor

Diyarbakır’da koronavirüs vaka sayısında artış her geçen gün sürüyor. Son olarak şehir içi taşımacılık yapan özel halk otobüsü şoförünün de korona virüs testi pozitif çıktı.

Çalışma başlatıldı

Şoför tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, araç da dezenfekte işlemleri için otobüs parkına çekildi. Filyasyon ekipleri otobüsü kullanan vatandaşların belirlenmesi için çalışma başlattı.

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