0553 313 94 23

Karabük sallanıyor! Üst üste 8 deprem

Karabük'ün Yenice ilçesinde, üst üste 8 ayrı deprem meydana geldi.

24 Ekim 2019 Perşembe 23:46
Karabük sallanıyor! Üst üste 8 deprem

Karabük'ün Yenice ilçesinde çeşitli en büyüğü 3,2 şiddetinde 8 ayrı deprem meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre merkez üssü Yenice ilçesinde 8 ayrı deprem meydana geldi. Saat 20.21'de meydana gelen ilk deprem 2,7 şiddetinde ölçüldü, ardından 20.25'te 2,6 şiddetinde ikinci deprem meydana geldi. 20.28'de üçüncü deprem 2,6 şiddetinde meydana gelirken, dördüncü deprem saat 20.41'de 2,3, beşinci deprem ise saat 20.42'de 1,9 şiddetinde ölçüldü. Saat 20.55'te meydana gelen altıncı deprem 2,9 şiddetinde meydana gelirken, saat 20.56'da 3,2 şiddetinde yedinci deprem meydana gelirken, saat 21.14'te 2,4 şiddetinde sekizinci deprem meydana geldi.

Yaşanan sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar tedirgin olurken, olayda herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığı bildirildi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 23:46
  1. deprem
  2. Karabük deprem
  3. deprem mi oldu
  4. Son depremler

YORUM YAZ

  • Siyasi kavunSiyasi kavun1 sa önce
    Yahu milleti korkutup psikolojisini bozmayin...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı Resmi Gazete atama kararları
  1. Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı..
  2. Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler..
  3. Hakan Öztatar kimdir? Resmi Gazete..
  4. Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru..
  5. Mehmet Arı kimdir? Adalet Bakanlığı..
  6. Komşu kırmızı alarmda! Saatler kaldı...
  7. Yakup Moğul kimdir? Resmi Gazete..
  8. Resmi Gazete atama kararları son dakika
  9. Cumhuriyetçi senatörlerden Başkan..
  10. 25.10.2019 Günün âyet ve hadisi
  11. Beyaz Saray'dan Washington Post ve NYT..
  12. SGK prim borcu yapılandırma var mı SGK..
  13. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel..
  14. Türkiye'den ABD'ye 'savaş suçu', AB'ye..
  15. Venezuela'da muhalifler ve hükümet..
  16. Irak güçleri Yeşil Bölge'ye girmek..
  17. ABD'den Suriye'deki petrolün korunması..
  18. Putin'in sağ kolu konuştu: İkisi de..
  19. Iraklılar başkentteki Tahrir..
  20. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fransız..
  21. Trump'tan Suriye'deki petrol..
  22. TBMM'den AP'nin kararına tepki
  23. Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden..
  24. Amerikalıların üçte ikisi ülkelerinde..
  25. ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen..
  26. ABD Başkan Yardımcısı MikePence'den..
  27. Trabzonspor Krasnodar'a evinde mağlup..
  28. Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi..
  29. Kremlin'den Soçi'deki zirvenin..
  30. 'Uluslararası bir marka olarak devam..
ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı
Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı

Günün Karikatürü

25 Ekim 2019
Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!
Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!