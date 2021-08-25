Bir ilimiz daha maviye döndü

Bursa, Sağlık Bakanlığının 24 Ağustos tarihli yayınladığı Günlük aşı Verileri tablosunda yüzde 75.2 ile mavi iller kategorisinde yer aldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz koronavirüs ile mücadelede aşının önemine dikkat çekerken, yaptırmayan vatandaşları aşı uygulama noktalarına davet etti.

'Bursa'ya mavi çok yakıştı'

Bursanın mavi iller kategorisine yükselmesinin mutluluğunu yaşadıklarını beliren Yavuzyılmaz, şu açıklamada bulundu:

Türkiye koronavirüs aşılama oranında Bursa yüzde 75'i geçerek mavi iller kategorisinde yer aldı. Bursalılara yürekten teşekkür ediyorum. Koronavirüse karşı en büyük silahımız olan aşıyı asla ihmal etmeyelim. Birinci, ikinci ve üçüncü aşılarını yaptıramayan hemşehrilerimizi, hastanelerimiz, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Aile Sağlığı Merkezlerimizde bulunan aşı poliklinikleri ile Orhan Parkı ve Duaçınarı Metro istasyonunda bulunan aşı uygulama noktalarında aşılarını olmaya davet ediyorum. Bursaya mavi çok yakıştı.