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Korona Virüs Bir ilde mutant virüs alarmı! "Her şey başa dönebilir"
Korona Virüs

Bir ilde mutant virüs alarmı! "Her şey başa dönebilir"

Konya'da artan mutant virüs vakaları, bakanlığı alarm durumuna geçirdi. Vakaların yarısından fazlası mutasyona uğrayan koronavirüs olurken, tedbirlerin tekrar eskisi gibi olabileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 08:49:00 -
Bir ilde mutant virüs alarmı! "Her şey başa dönebilir"

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Arslan, "Yeni vakaların yarısından fazlasında mutasyonlu virüsü tespit ediyoruz. Eski virüsün yerini artık mutasyonlu virüs aldı. Bu virüs daha çok bulaştırıcılık özelliğine sahip. Çok az bir virüsle bile insanları enfekte edebilmekte. Eskisine göre daha fazla tedbir almamız gerekiyor. Pozitif çıkan testlere ertesi gün mutasyon taraması yapıyoruz. İngiltere varyantlı bir virüs varsa bunu söyleyebiliyoruz. Değilse, Brezilya veya Güney Afrika ya da başka bir virüsten şüphelenirsek halk sağlığı kurumuna gönderiyoruz. Konya'da İngiltere mutant virüs oranı oldukça yüksek. Şuan baktığımız testlerin yarısından fazlası İngiltere mutantlı virüs kaynaklı vakalar. Sınırlı bir gevşeme yapıldı ama insanlar bunu gereğinden fazla abarttı. Yatılı ev ziyaretlerine gitmeler bile başladı. Çok rahat bir şekilde şehirlerarası seyahat yapıyorlar. Bu şekilde devam ederse sokak yasaklamaları gelebilir. Başa dönebiliriz" dedi.

Samsun'da da durum aynı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Uzun, "Samsun'daki vakaların çoğu İngiliz varyantı dediğimiz mutant virüsten oluşuyor. Bu varyant virüs önceki pandeminin ilk dönemine göre biraz daha farklı seyrediyor. Baş dönmesi, bilinç durumunda bozukluk ve baş ağrısı gibi semptomlar var. Buna benzer tam da nedeni belli olmayan semptomlarla gelen bazı özellikle genç grup hastalar var. Genç hastalarda şiddetli ağır hastalık görebiliyoruz" dedi. Samsun Tabip Odası Başkanı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Funda Furtun da en yüksek vaka oranına sahip il olan Samsun'da mutasyonlu virüsün yüzde 90'ın üzerine çıktığını, okulların da virüsün yayılmasında etkili olduğunu söyledi.

Kaynak: Sabah

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