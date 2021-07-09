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Korona Virüs Bir ilde daha Delta varyantı göründü
Korona Virüs

Bir ilde daha Delta varyantı göründü

Koronavirüs vakalarının en az görüldüğü illerden biri olan Adıyaman’da Delta varyanta rastlandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 16:31:00 -
Bir ilde daha Delta varyantı göründü

Koronavirüs (Covid-19) günlük vaka sayılarının düştüğü Adıyaman’da ilk kez virüsün Delta (Hint) varyantına rastlandı. Adıyaman merkezde 3, Kahta ilçesinde 1 kişide rastlanılan delta varyantıyla ilgili şahıslar karantina altına alındı.

Aşılama oranında Türkiye ortalamasının altında olan Adıyaman’da yetkililer, virüsün yeni türlerinin ortaya çıkmasıyla aşının daha da önem kazandığını belirterek, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

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