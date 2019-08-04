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Bir ilçeyi ayağa kaldırmıştı! Gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde hırsız gibi girdiği evlerde uyuyan vatandaşları izleyip giden 22 yaşındaki A.O.M. isimli şüpheli yakalandı. Daha önceden de sabıkası bulunan şüpheli ifadesi alınıp serbest bırakıldı.

04 Ağustos 2019 Pazar 08:29
Bir ilçeyi ayağa kaldırmıştı! Gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Umurça Mahallesi'nde, yaklaşık bir aydır, çok sayıda evin kapı ve penceresini zorlayıp evlere giren, girdiği evlerden hiçbir çalmadan uyuyan vatandaşları izledikten sonra geldiği gibi giden şüpheli sabaha karşı yakalandı. Yaşanan durumdan dolayı mahalle sakinleri tedirgin olurken, bazı mahalle sakinleri de gruplar halinde mahallede nöbet tutmaya başlamıştı. Polis ekipleri ve bekçiler de şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İhbar üzerine polis yakaladı

İHA'da yer alan habere göre mahalledeki gençler, sabaha karşı eşgale uyan bir şüpheli görmeleri üzerine polis ekiplerine haber verdi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, isminin A.O.M. olduğu belirlenen 22 yaşındaki şüpheliyi Kumbahçe’de yakaladı. Gözaltına alınıp Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen A.O.M., buradaki ifadesinin ardından öğleden sonra adliyeye sevk edildi.

İfadesi alındı serbest bırakıldı

Mahkemeye çıkarılan şüpheli “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Bodrum’da bir akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenilen A.O.M.’nin daha önceden uyuşturucu, hırsızlık ve huzur bozma suçlarından kaydı olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 08:29
  1. Muğla
  2. Bodrum ilçesi

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