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İlçenin başının belası haline gelen hırsız yakalandı

Manisa'nın Soma ilçesinde, 7 farklı eve girerek hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı yakalanarak tutuklandı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 08:29
İlçenin başının belası haline gelen hırsız yakalandı

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede son 1 ay içerisinde 7 farklı adreste meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, K.Y. adlı şüphelinin hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Tutuklandı

Düzenlenen operasyon neticesinde K.Y.'nin evinde yapılan aramada 7 farklı evden çalınan televizyon, bilgisayar, tablet, fotoğraf makinesi, tüfek, telefon, motosiklet plakası ve birçok saat ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Y. tutuklandı.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 08:29
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