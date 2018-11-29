Bir ilahiyat öğrencisi Hristiyan olmaktan bakın nasıl kurtuldu!

Prof. Dr. Orhan Çeker, bir ilahiyat fakültesi öğrencisinin başından geçen ilginç bir anıyı anlattı. Hatırada ilahiyat öğrencisinin fakülteye başladığı andan itibaren bazı ilahiyat fakültesinde görev yapan öğretim görevlileri yüzünden kafasının nasıl karıştığı, daha sonra ise tekrar nasıl dine yöneldiğinden bahsediliyor. Dikkat çeken hatırada, öğrencinin yaşadıkları ibret alınacak cinsten.

İşte o yazı;



İlahiyat fakültesine girdiğim ilk yıldan itibaren İslam dini hakkında o kadar çok farklı şeyler duymaya başladım ki; ne diyeyim kafam allak bullak oluyordu.

Orada kimi hocalar tarafından anlatıldığına göre.!

Mezheb yoktu uydurma idi.

Alimler hep yanlış yanlış şeyler söylemişlerdi.

Evliya da kim oluyordu. Hadisler zaten asırlar sonra yazılmış uydurma sözler idi. Kur'an o güne kadar yanlış anlaşılmıştı. Gerçek İslâm bu değildi... Falan filan.

Artık kafamda sabit bir İslam kalmamıştı. darmadağınık hatta Mantıksız bir din haline gelmişti islam.

Hristiyanlık daha cazip ve makul gelmeye başlamıştı. Gide gide hristiyan olsam mı ki, diye düşünüyordum.

Artık Hristiyan olacaktım.

Derken bir rüya gördüm. Camiden çıkıp kiliseye girecektim. Kilise kapısından içeri girmede zorlanıyordum. İmanım engel oluyordu. Nihayet kelimeyi şehadet getirerek kiliseye girdim. İçeride dilim kelimeyi şehadet getiriyordu, uyandım.

Nihayet son sınıfta bir hoca dersimize girdi. Nerdeyse her derste tevafuk olacak ki kafamdaki bir problem çözülüyor ve İslâm'a biraz daha ısınıyordum. Kafamdaki problemler böylece çözüle çözüle çok şükür ki İslâm'dan yana bir endişem kalmadı.

Ben ve benim gibilerin bu durumları rastgele konuşan ilahiyat hocalarına ibret olsun. ALLAH samimi mü’min-müslüman hocalardan razı olsun.

Ey İlahiyat hocaları.!

Ne yaptığınızın ve sözlerinizin kimin ekmeğine yağ sürdüğünün farkında olun.

Kafamı allak bullak eden o hocalara hakkımı helal etmiyorum.

Ahirette onlardan davacı olacağım'. Öğrencinin anlattıkları böyle.

Ben de o hocalardan davacı olacağım. Şu kısa dünyada Hristiyan yaptıkları kişilerle gurur duyadursunlar. Yakında Ahiret hesabı var. Benden hatırlatması. Bilmiyorum yetkililer ve ilgililer bu olaydan etkilenirler mi acaba!!!