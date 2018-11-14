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Bir il de daha okullar tatil edildi

Bayburt Valiliği'nden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki tüm okullarda eğitime bir gün süreyle tatil edildi. Öte yandan kamu kurumlarında çalışan hamileler ve engelliler de idari izinli sayılacak.

14 Kasım 2018 Çarşamba 22:29
Bir il de daha okullar tatil edildi

Bayburt'ta etkili olan kar yağışı dolayısıyla il genelinde eğitim öğretime yarın ara verilecek. Valilikten alınan bilgiye göre, il merkezi ve ilçelerindeki tüm okullarda, 15 Kasım Perşembe günü, eğitime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

Okullar tatil edildi

Valilikten alınan bilgiye göre, il genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerindeki tüm okullarda, 15 Kasım Perşembe günü, eğitime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

Hamileler ve engelliler de idari izinli

Öte yandan kamu kurumlarında çalışan hamileler ve engelliler de aynı gün idari izinli sayılacak.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 22:29
  1. Bayburt

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