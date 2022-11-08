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Ekonomi Bir iflas haberi daha mı? Dev şirket yüzlerce kişiyi işten çıkarma kararı aldı
Ekonomi

Bir iflas haberi daha mı? Dev şirket yüzlerce kişiyi işten çıkarma kararı aldı

Alman otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler, küresel ekonomik çalkantılar nedeniyle işten çıkarmalara başlıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 14:58:00 -
Bir iflas haberi daha mı? Dev şirket yüzlerce kişiyi işten çıkarma kararı aldı

Alman otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler, yeniden yapılanma sürecinde 2026’ye kadar bin 300 kişinin daha işine son verileceğini duyurdu. İşten çıkarmaların bininin Almanya’da ve 300’nün Almanya dışında olacağı belirtildi.

Schaeffler'den yapılan açıklamada, içten yanmalı motorlardan elektrikli hareketliliğe beklenenden daha hızlı bir dönüşüm nedeniyle ikinci yeniden yapılanma planı kapsamında 2026’ye kadar 1.300 kişinin daha işine son verileceği belirtildi.

Açıklamada, işten çıkarmaların öncelikli olarak şirketin motor ve şanzıman sistemleri için AR-GE bölümü ve merkezi faaliyet alanlarında olacağı belirtildi.

Yeniden yapılanmanın şirkete yaklaşık 130 milyon euroya mal olması beklendiğinin belirtildiği açıklamada, 2026'dan itibaren ise yılda 100 milyon euro tasarruf sağlayacağı vurgulandı.

İşten çıkarmaların 1.000’nin Almanya’da ve 300’nün Almanya dışında olacağı belirtildi.

Şirketin satışları geçen yıl şirket yüzde 9,7 artışla 13,9 milyar avroya ulaşmıştı. Yılın Ocak-Eylülde döneminde ise satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 11,79 milyar euroya ulaştı.

Üç yıl içinde Schaeffler'in ikinci yapılanma planı açıklaması dikkati çekerken, şirket, 2020'de de 4 bin 400 kişinin işten çıkarılacağını duyurmuştu. Şirketin yaklaşık 83 bin çalışanı bulunuyor.

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