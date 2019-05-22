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"Bir haksızlık var ona karşı çıkıyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "İstanbul'da 31 Mart'ta haksızlığa uğramasaydık, alıp başımızın üstüne koyar bundan da kendimize bir ders çıkarırdık. Bir haksızlık var ona karşı çıkıyoruz"- "Arkadaş (Ekrem İmamoğlu) Büyükşehir Belediyesine geçici olarak geldi, ilk verdiği talimat verilerin kopyalanması oldu. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Bugün de bana laf söylemiş, 'İstanbul'da iftarlara neden katılıyor?' demiş. Allah'tan Cumhurbaşkanı falan değil, İstanbul'a sokmayacak bizi"

22 Mayıs 2019 Çarşamba 02:35
"Bir haksızlık var ona karşı çıkıyoruz"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da 31 Mart'ta haksızlığa uğramasaydık, alıp başımızın üstüne koyar bundan da kendimize bir ders çıkarırdık. Bir haksızlık var ona karşı çıkıyoruz." dedi.

Soylu, iftar sonrası Kağıthane'de esnafla yaptığı sohbette, Doğu ve Güneydoğu'da terörizme karşı çok büyük bir mücadele verildiğini söyledi.

Türkiye'nin bugün itibariyle önemli bir yere geldiğini vurgulayan Soylu, Türkiye'nin ekonomik saldırılarla zayıflatılmak istendiğini ancak darbelere rağmen bunun başarılamadığını kaydetti.

Bakan Soylu, kendisine İçişleri Bakanlığı görevi verildiğinde cebine bir CD alıp, jandarma ve emniyet istihbaratına, "Elinizdeki bütün bilgileri kopyalayın bunu kendi kasama koyacağım" demenin doğru bir davranış olamayacağını vurgulayarak, "Benim görevim suç ve suçlu ile mücadele, böyle bir şey olur mu? Arkadaş Büyükşehir Belediyesine geçici olarak geldi, ilk verdiği talimat verilerin kopyalanması oldu. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Bugün de bana laf söylemiş, 'İstanbul'da iftarlara neden katılıyor?' demiş. Allah'tan Cumhurbaşkanı falan değil, İstanbul'a sokmayacak, yasaklayacak bizi." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine yönelik endişeleri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sanki ideolojik kamplaşmanın günü olarak tezgahlanmaya çalışılıyor. Bir siyasal çatışmanın başlangıç günü olarak tezgahlanmaya çalışılıyor. 31 Mart seçimleri şaibeli bir şekilde bitmiş olsaydı, 5 yıl boyunca İstanbul'da bu şaibe konuşulacaktı. YSK bir karar verdi, onlardan alıp bize vermedi, er meydanını açtı 'yarışın' dedi. İstanbul'da 31 Mart'ta haksızlığa uğramasaydık, alıp başımızın üstüne koyar bundan da kendimize bir ders çıkarırdık. Bir haksızlık var ona karşı çıkıyoruz. Bize güvenin bize itimat edin ama İstanbul'umuzu bu zihniyete teslim etmeyelim."

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Haber Tarihi: 22 Mayıs 2019 Çarşamba 02:35
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. Kağıthane esnaf sohbet

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