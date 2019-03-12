0553 313 94 23

Bir haftalık çocuğu parka terk edenler yakalandı

Kilis’te, 9 gün önce bir haftalık kız bebeği parka terk eden zanlılar, yaklaşık 700 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu yakalandı.

12 Mart 2019 Salı 17:50
Bir haftalık çocuğu parka terk edenler yakalandı

Kilis’te, 9 gün önce bir haftalık kız bebeği parka terk eden zanlılar, yaklaşık 700 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu yakalandı.


9 gün önce İslambey Parkı’na bırakılan bebeğin kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, parkın bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarının yaklaşık 700 saatlik görüntülerini inceleyerek, bebeği motosikletli iki kişinin terk ettiğini tespit etti. Motosikletin marka ve modelinden yola çıkarak, şüphelilerin Suriye uyruklu A.Y. (38) ve H.Ö. (33) olduğu belirlendi.


Gözaltına alınan zanlılar, ifadelerinde bebeğin annesinin H.Ö.’nün baldızı E.H. olduğunu itiraf etti.


Evinde gözaltına alınan E.H.’nin de bebeğin babasının gayrimeşru ilişki yaşadığı Suriye uyruklu M.A. olduğunu, ailesinin durumu bilmediğini ve korktuğu için bebeği eniştesi H.Ö.’ye vererek, terk etmesini istediğini söylediği belirlendi.


Zanlılar, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İslambey Parkı’nda, 3 Mart’ta terk edilmiş olarak bulunan Yağmur ismi verilen kız çocuğu Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • El-fellahi el-arabi el- hammudiEl-fellahi el-arabi el- hammudi1 sa önce
    Baktığımız 5 milyon yetmedi şimdide bunların sokağa bıraktıklarına bakıyoruz. Bu tipleri ülkelerine göndermek yerine ödüllendiren bir adalet sistemimiz de var maşallah.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sivas'ta park halindeki aracın üstüne beton düştü
  1. Sivas'ta park halindeki aracın üstüne..
  2. Çankırı'da yangın
  3. İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yılı..
  4. "Patates ekiminin yasaklandığı iddiası..
  5. Antalya'da uyuşturucu operasyonları
  6. Hafif ticari araç, otomobille..
  7. Hastane bahçesinde görülmemiş ticaret!..
  8. Venezuela'dan ABD'li diplomatlara süre!
  9. Kayganlaşan yolda trafik kazası: 2..
  10. MHP'nin Kırıkkale mitingi
  11. Mescid-i Aksa'da gerginlik devam ediyor
  12. Kırşehir'de ele geçirildi! İbranice..
  13. Numan Kurtulmuş: “İstiklal Marşı,..
  14. “Uçaklar seyahat için fazla karmaşık..
  15. Denizli'ye getirilen uyuşturucuyu..
  16. Boeing 737 MAX 8 uçaklarının..
  17. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da
  18. Medel’in tokadı Şili’de manşetlerde
  19. İngiltere açıkladı: Bu gece..
  20. MHP'nin Kırıkkale mitingi
  21. "Amacımız gençlerimizi geleceğe daha..
  22. Beşiktaş'a kötü haber! Sözleşmesini..
  23. İstanbul'da trafik durma noktasına..
  24. THY’de filosundaki Boeing 737 Max’ları..
  25. Kontrolden çıkan tır aydınlatma..
  26. Malatya'da bir şahıs, iş yerine..
  27. ABD teslim etti! Yunanistan'a 70..
  28. Yazılı mutabakat sağlandı! ABD resmen..
  29. Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı:..
  30. Venezuela'dan ABD'li diplomatlara 72..
Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

Günün Karikatürü

12 Mart 2019
ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü