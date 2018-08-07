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Bir haftada üçüncü kurban! Yıldırım sürü otlatırken yakaladı...

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı köyünde, ailesinin keçi sürüsünü otlatırken üzerine yıldırım düşen üniversite öğrencisi Soner Yıldırım, hayatını kaybetti.

07 Ağustos 2018 Salı 15:14
Bir haftada üçüncü kurban! Yıldırım sürü otlatırken yakaladı...

Uşak'ın Eşme ilçesindeki olay, dün saat 20.00 sıralarında, Alahabalı köyü kırsalında meydana geldi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü2'nci sınıf öğrencisi 18 yaşıdnaki Soner Yıldırım, yaz tatili için geldiği köyde, dün sabah ailesine ait keçileri otlatmaya götürdü. Yıldırım'ın akşam olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine meraklanan yakınları, çevreyi aramaya çıktı. Yıldırım, köyün merasında hareketsiz yatarken, bulununca sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi.

İNCELEMEDE YILDIRIM DÜŞTÜĞÜ BELİRLENDİ

Meraya gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın üzerine yıldırım düşmesi sonucu öldüğünü belirledi. Yıldırım'ın cansız bedeni, savcı ile jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Uşak Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, Yıldırım'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Soner Yıldırım'ın cenazesinin, yapılacak otopsi sonrası bugün ikindi vakti Alahabalı köyünde kılınacak namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Geçen hafta da 27 yaşındaki savcı İbrahim Yıldız ve astsubay Murat Çolpan yıldırım düşmesi sonucu hayatlarını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 15:14
  1. Uşak
  2. İstanbul
  3. yıldırım düşmesi yüzünden öldü
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