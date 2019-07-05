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Bir haftada 50 bin kişi yüzdü

Şanlıurfa’da havaların ısınmasıyla birlikte kent merkezi ve ilçelerde bulunan Büyükşehir Belediyesine ait 17 yüzme havuzunda son bir haftada 50 bin vatandaş hizmet gördü.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:56
Bir haftada 50 bin kişi yüzdü

Şanlıurfa’da havaların ısınmasıyla birlikte kent merkezi ve ilçelerde bulunan Büyükşehir Belediyesine ait 17 yüzme havuzunda son bir haftada 50 bin vatandaş hizmet gördü. Havuzda yüzmek isteyen gençler uzun kuyruklar oluştururken tüm gençleri havuzlara davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bunun yanı sıra 3 bin gencin ücretsiz yüzme kurlarında eğitimine devam ettiğini söyledi.


Büyükşehir’in çağrıları ile daha önce süs havuzlarında yaralanma pahasına serinleyen kimi zaman da su kanalı ve göletlerde boğulma tehlikesi yaşayan gençler, uzman cankurtaranlar eşliğinde güvenle yüzme olanağına kavuştu.


11’i kent merkezi 6’sı da ilçelerde olmak üzere toplam 17 yüzme havuzu ile tam kapasitede hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, havuzlarda günlük olarak temizlik ve hijyen kontrollerini sağlarken, tüm sağlık donanımlarını da içerisinde barındırıyor.


“Vatandaşlarımızın talebi bizleri mutlu ediyor”


Şanlıurfa’ya yakışır tüm hizmetleri hemşehrilerine sunmanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Bilindiği gibi Şanlıurfa’mızda hava sıcaklığı çok ileri bir derecede. Bundan dolayı Şanlıurfalı hemşehrilerimizin ve gençlerimizin serinlemeye ihtiyacı var. Bu nedenle Büyükşehir Belediyemize ait 17 yüzme havuzumuzda gençlerimize hizmet vermekteyiz. Vatandaşlarımız bu havuzlarımızda serinlerken uzman cankurtaran ekibimiz ile oluşabilecek olumsuz gelişmeleri için gözetlemeler devam etmekte. Eskiden çocuklarımız su kanallarında serinlemeye çalışırken birçok can kaybı ve yaralanmalar meydana geliyordu. Havuz sezonu açıldığı günden bu yana tüm Şanlıurfalılara havuzlara gelmeleri konusunda davette bulunuyorduk. Şuanda vatandaşlarımızdan güzel bir talep var ve bu bizi mutlu ediyor. Havuzlarımızda ilk hafta yaklaşık olarak 50 bin vatandaşımızın yararlandığını gördük. Yıl içerisinde ise toplamda bir milyon vatandaşımızın gelmesini bekliyoruz" dedi.


Vatandaşlar, hizmetlerden son derece memnun


Havaların giderek ısınması ile birlikte Büyükşehir Belediyesinin yüzme havuzlarından ücretsiz bir şekilde yararlandıklarını belirten vatandaşlar da Başkan Beyazgül’e ve ekibine teşekkür ettiler. Vatandaşlar, "Kavurucu sıcaklarda Büyükşehir Belediyesinin havuzlarına gelerek serinliyoruz. 5 yıldız konforunda bir hizmet var. Su çok berrak ve temiz. Çevremizdeki tüm tanıdıklarımıza da havuzları tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:56
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