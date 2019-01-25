0553 313 94 23

Bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince son bir haftada yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda biri sözde lider kadroda olmak üzere toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi - Operasyonlarda 8 piyade tüfeği, 4 tabanca, 961 muhtelif hafif silah mühimmatı, 3 RPG-7 roketi ele geçirildi ve tespit edilen 23 el yapımı patlayıcı imha edildi - Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 608 olurken Afrin'de bugüne kadar 299 mayın ve bin 684 el yapımı patlayıcı imha edildi

25 Ocak 2019 Cuma 19:28
Bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından (MSB) son bir haftada yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda biri sözde lider kadroda olmak üzere toplam 43 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB tarafından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 18-25 Ocak tarihleri arasında terör örgütü PKK/KCK'nın sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Şırnak, Muş, Bitlis ve Mardin'de orta çaplı operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edildi.

Operasyonlarda biri sözde lider kadroda olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında 43 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca 8 piyade tüfeği, 4 tabanca, 961 muhtelif hafif silah mühimmatı, 3 RPG-7 roketi, 8 el bombası, 1 top mermisi, 4 kilogram C-4 patlayıcı madde, 21 kilogram plastik patlayıcı, 1 AT-4 tanksavar silahı, 1 el telsizi, 35 kilogram amonyum nitrat ele geçirilirken, 23 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Teröristler tarafından kullanılan 38 silah mevzi, avcı boy çukuru, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak operasyonlar kapsamında kullanılamaz hale getirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar sonucunda ise 3 bin 335 gram uyuşturucu, 110 bin 798 paket kaçak sigara ve 31 cep telefonu ele geçirildi.

Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla terör örgütü PKK/KCK'nın üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyetinin kısıtlandığı vurgulandı.

- Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlar

Bilgilendirmeye göre, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 608 olurken, Afrin'de bugüne kadar 299 mayın ve bin 684 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda, TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alınırken, Bab bölgesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'nin terörist unsurlarının Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği bildirildi.

Bilgilendirmede, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde istikrarın temini için, garantör ülkeler tarafından imzalanan 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı çerçevesinde çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Münbiç'te Müşterek Birleşik Devriye faaliyetlerinin onuncusunun dün icra edildiği anımsatılan bilgilendirmede, ayrıca Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesine yönelik faaliyetlere devam edileceği vurgulandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 19:28
  1. haftalık bilgilendirme
  2. Milli Savunma Bakanlığı
  3. Terörle Mücadele
  4. TSK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?
    1. İlave tediye ödemeleri ne zaman..
    2. Hatay'da bir binada patlama meydana..
    3. Bir haftada 43 terörist etkisiz hale..
    4. Global Game Jam Gaziantep'te başladı
    5. Bakan Dönmez, BORON'u ilk satın..
    6. 35 gündür hükümetin kapalı olduğu..
    7. Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman..
    8. Hatay'da patlama! Olay yerine ekipler..
    9. Şehir Tiyatroları'ndan Fuat İşhan için..
    10. Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir..
    11. Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li..
    12. AK Parti Adana Seyhan belediye başkan..
    13. AK Parti Erzurum İl Başkanlığı..
    14. 2019 Kıdem ihbar hakkı tazminatı nasıl..
    15. Gözler bu görüşmedeydi! Türkiye'den..
    16. Denizli'de otobüsün çarptığı yaya..
    17. Bakan Soylu'nun kabulü
    18. AK Parti'nin belediye başkan adayına..
    19. Hayvanlarda çiçek hastalığı nedir..
    20. Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun..
    Sert uyarı: Ülkeyi terk edin yoksa gazınızı, elektriğinizi keserim
    Sert uyarı: Ülkeyi terk edin yoksa gazınızı, elektriğinizi keserim
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde