Bir haftada 14 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından, son bir haftada iç güvenlik operasyonlarında 2'si sözde üst düzey olmak üzere toplam 14 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 26 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında 2 bin 836 operasyon düzenlendi.

Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları, örgütlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle bin 163 (PKK/KCK 598, sol 10, DEAŞ 17, FETÖ/PDY 538), uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 3 bin 338, düzensiz göçle mücadele kapsamında 153 olmak üzere toplam 4 bin 654 kişi gözaltına alındı.

Son bir haftada iç güvenlik operasyonlarında 6'sı sağ, 5'i teslim, 3'ü ölü olmak üzere 14 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin örgütün sözde üst düzey yöneticileri arasında yer aldığı belirtildi.

Operasyonlar sonucu 8 ilde 68 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. El yapımı 6 patlayıcı ve mayın, 430 kilogram patlayıcı imha edildi. 13'ü ağır ve uzun namlulu toplam 41 silah ile 3 bin 851 muhtelif mühimmat ele geçirildi.

- Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen 2 bin 337 operasyonda 907 kilogram esrar, 241 kilogram eroin, 6,25 gram kokain, 7,6 kilogram afyon sakızı, 2,7 kilogram sentetik bonzai, 1,84 kilogram metamfetamin, 36 bin 931 ecstasy, bin 196 sentetik ecza, 343 kök kenevir, 440 bin 616 paket kaçak sigara ile 87 bin 665 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 3 bin 338 kişi gözaltına alındı.

- Siber suçlar ve düzensiz göçle mücadele

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 305 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 201 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Öte yandan, ​256'sı denizlerde olmak üzere toplam 6 bin 866 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurda girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 153 organizatör gözaltına alındı.