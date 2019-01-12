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Bir haftada 14 hırsızlık olayına karışan kişiler yakalandı

Balıkesir'de son bir hafta içerisinde meydana gelen inşaattan hırsızlık olayının şüphelileri polisin titiz takibi sonucu yakayı ele verdi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 23:02
Bir haftada 14 hırsızlık olayına karışan kişiler yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri hırsızlara suçüstü yaptı.

1 hafta içerisinde inşaatlarda gerçekleşen hırsızlık olayları üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 2. Sakarya Mahallesi’ndeki bir inşaatta 3 şüpheliyi yakaladı.

Olay yerine geldikleri araçla yakalanan şahıslar çaldıkları çok sayıda inşaat malzemesine el konuldu.

Şüphelilerin 14 ayrı inşaattan hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri öğrenilirken, olayı gerçekleştiren M.K. ve S.A. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. G.A. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 23:02
  1. Sakarya
  2. Balıkesir
  3. hırsızlık

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