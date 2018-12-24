Bir haftada 12 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada biri sözde üst düzey 12 terörist etkisiz hale getirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 17-24 Aralık'ta 2 bin 442 operasyon düzenlendi.



Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları, örgütlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 674'ü terör (PKK/KCK 192, sol 15, DEAŞ 17, FETÖ/PDY 450), 3 bin 306'sı uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 347'si düzensiz göçle mücadele kapsamında 4 bin 327 kişi gözaltına alındı.



İç güvenlik operasyonlarında, aralarında gri kategoride aranan "Tekoşer Amed" kod adlı Adnan Sav'ın da bulunduğu 7 terörist teslim oldu, 4 terörist sağ ele geçirilirken biri öldürüldü.

Öte yandan Tunceli'nin Ovacık ilçesi Yoğunçam köyü kırsalında başlatılan operasyonda tespit edilen mağaraya yönelik operasyonun devam ettiği bildirildi.

Operasyonlarda 7 ilde 32 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi, 8 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi, 252 kilogram patlayıcı, 5'i ağır ve uzun namlulu 11 silah, 10 el bombası ile 978 muhtelif mühimmat ele geçirildi.



- Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları



Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen 2 bin 295 operasyonda 455 kilogram esrar, 61 kilogram eroin, 0,5 kilogram kokain, 12 kilogram afyon, 7 kilogram metamfetamin, 6 kilogram sentetik kannabinoid, 2 bin 200 adet captagon, 62 bin 112 adet ecstacy, 6 bin 803 sentetik ecza, 40 kök kenevir bitkisi, 233 bin 114 paket gümrük kaçağı sigara ile 21 bin 753 litre kaçak alkollü içki ve 50 ton 303 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.



- Siber suçlarla ve düzensiz göçle mücadele



Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 302 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma sonucu tespit edilen 270 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.



Ekiplerce, 660'ı denizlerde olmak üzere 4 bin 412 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan yurda girmelerine ve yurt dışına çıkmalarına aracılık eden 347 organizatör gözaltına alındı.

- Asayiş uygulamaları

Çocukların suça sürüklenmesini ve mağdur olmasını engellemek, eğitim çağındaki çocuk ve gençlerin uyuşturucu madde ve terör nitelikli oluşumlardan uzak tutulması için 18 Aralık'ta 49 bin 757 personelin katılımıyla 16 bin 485 okul çevresinde "Genel Asayiş ve Okul Servisleri Uygulaması" yapıldı.

Uygulamada, 34 bin 281 okul servis aracı denetlenerek 599’u trafikten men edilirken 4 bin 644 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Kontrol edilen 367 bin 14 kişiden çeşitli suçlardan aranan 727'si yakalandı. Kontrollerde 25 bin 950 umuma açık yerden 141’i hakkında idari işlem yapılırken 461 gemi/tekne denetlenerek 11’i hakkında işlem yapıldı.

Ayrıca, yılbaşı öncesinde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik ülke genelinde 19 Aralık'ta 2 bin 864 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, bin 311 iş yerinde arama yapılarak 6 bin 531 şişe ve bin 535 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildi. Sahte içki ürettikleri belirlenen 2 imalathane ve 168 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Kontrollerde 7 tabanca, 9 ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 291 adet mermi ele geçirilirken toplam 115 bin 665 lira idari para cezası uygulandı.