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Avrupa Bir hafta önce yüz yüze eğitime geçen o ülke yeniden okulları kapattı
Avrupa

Bir hafta önce yüz yüze eğitime geçen o ülke yeniden okulları kapattı

Almanya’da 7 gün boyunca koronavirüs vaka sayısının 100 bin kişi başına 100’ü geçtiği bölgelerde devreye girecek düzenlemeleri içeren Enfeksiyon Koruma Yasası kapsamında bazı yerlerde yüz yüze eğitime ara verildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 11:17:00 -
Bir hafta önce yüz yüze eğitime geçen o ülke yeniden okulları kapattı

Almanya’da 7 gün boyunca koronavirüs vaka sayısının 100 bin kişi başına 100’ü geçtiği bölgelerde devreye girecek düzenlemeleri içeren Enfeksiyon Koruma Yasası kapsamında okullarda yedi günlük insidansın 3 gün peş peşe 165’i aştığı bölgelerde 26 Nisan’dan itibaren yüz yüze eğitime ara veriliyor.

Bu yerlerden biri de Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaleti. Aşağıda belirtilen bölgelerde Pazartesi gününden itibaren okullar için sıkılaştırılmış kurallar geçerli olacak.

Listede yer alan şehirler

KRV Eğitim Bakanlığı tarafından belirli aralıklarla güncellenen listeden hangi bölgede okulların kapatılıp açılacağına dair bilgi edinmek mümkün. Mevcut listede yer alan şehirler ise şunlar; 

Bonn, Bochum, Dortmund, Duisburg, Euskirchen, Gelsenkirchen, Gütersloh, Hagen, Hamm, Herne, Köln, Krefeld, Leverkusen, Lippe, Märkischer Kreis, Mettmann, Mülheim an der Ruhr, Oberbergischer Kreis, Olpe, Recklinghausen, Remscheid, Solingen, Unna, Wuppertal. 

Bir hafta önce yüz yüze eğitime geçilmişti

Paskalya tatilinin ardından 19 Nisan 2021 tarihi itibarıyla Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaleti dönüşümlü eğitime geçilmesini kararlaştırmıştı. KRV Eğitim Bakanı Yvonne Gebauer dönüşümlü eğitime dair yaptığı açıklamada, söz konusu eğitim modelinin bu dönemde öğrenciler ve eğitmenler açısından en iyi alternatif olduğunu savunmuştu. Bakan Gebauer, öğrencilerin okul ortamında bulunmalarını temel ihtiyaç olarak nitelendirmişti.

19 Nisan itibarıyla vaka ortalaması 100’ün üzerinde olan yerlerde öğrencilere ders öncesi haftada iki kez testi zorunluluğu getirilmiş, bu yöntemin enfeksiyon zincirini kırmaya yönelik büyük önem taşıdığı savunulmuştu.

 

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