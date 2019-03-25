Bir hafta keşif yaptılar 11 çeyrek altın ve 2 bilezik çaldılar
Kırşehir’de, bir hafta önce keşif yaptıkları evi soyan 4 kişiden 2’si tutuklandı.25 Mart 2019 Pazartesi 16:49
Kırşehir’de, bir hafta önce keşif yaptıkları evi soyan 4 kişiden 2’si tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin aldığı ihbarla harekete geçmesi sonrası hırsızlık şüphelisi 4 kişiden 2’si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.
Alınan bilgiye göre Kervansaray Mahallesinde ikametten hırsızlık ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Mahalle ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 2 kadın ve 2 erkeğin Kırıkkale plakalı bir otomobil ile hırsızlık yapılan ikamet civarında bir hafta keşif yaptıklarını tespit etti.
Şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, MOBESE kameralarını inceleyerek Ankara-Kayseri kara yolu Kaman ilçe yol kavşağında şüpheli aracı durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 11 çeyrek altın, 2 bilezik ve 1 pırlanta yüzük ele geçirildi. Gözaltına alınankadınlar B.K., ve E.V., ile M.T., ve K.T.,emniyete ifadeleri alınmak üzere götürüldü.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K., ve E.V.,tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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