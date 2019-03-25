Bir hafta keşif yaptılar 11 çeyrek altın ve 2 bilezik çaldılar

Kırşehir’de, bir hafta önce keşif yaptıkları evi soyan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin aldığı ihbarla harekete geçmesi sonrası hırsızlık şüphelisi 4 kişiden 2’si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Kervansaray Mahallesinde ikametten hırsızlık ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Mahalle ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 2 kadın ve 2 erkeğin Kırıkkale plakalı bir otomobil ile hırsızlık yapılan ikamet civarında bir hafta keşif yaptıklarını tespit etti.

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, MOBESE kameralarını inceleyerek Ankara-Kayseri kara yolu Kaman ilçe yol kavşağında şüpheli aracı durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 11 çeyrek altın, 2 bilezik ve 1 pırlanta yüzük ele geçirildi. Gözaltına alınankadınlar B.K., ve E.V., ile M.T., ve K.T.,emniyete ifadeleri alınmak üzere götürüldü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K., ve E.V.,tutuklanarak cezaevine gönderildi.