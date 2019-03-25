0553 313 94 23

Bir hafta keşif yaptılar 11 çeyrek altın ve 2 bilezik çaldılar

Kırşehir’de, bir hafta önce keşif yaptıkları evi soyan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:49
Bir hafta keşif yaptılar 11 çeyrek altın ve 2 bilezik çaldılar

Kırşehir’de, bir hafta önce keşif yaptıkları evi soyan 4 kişiden 2’si tutuklandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin aldığı ihbarla harekete geçmesi sonrası hırsızlık şüphelisi 4 kişiden 2’si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.


Alınan bilgiye göre Kervansaray Mahallesinde ikametten hırsızlık ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Mahalle ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 2 kadın ve 2 erkeğin Kırıkkale plakalı bir otomobil ile hırsızlık yapılan ikamet civarında bir hafta keşif yaptıklarını tespit etti.


Şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, MOBESE kameralarını inceleyerek Ankara-Kayseri kara yolu Kaman ilçe yol kavşağında şüpheli aracı durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 11 çeyrek altın, 2 bilezik ve 1 pırlanta yüzük ele geçirildi. Gözaltına alınankadınlar B.K., ve E.V., ile M.T., ve K.T.,emniyete ifadeleri alınmak üzere götürüldü.


İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K., ve E.V.,tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kağıthane’de spor salonunda yangın paniği
    1. Kağıthane’de spor salonunda yangın..
    2. Tarihi binada 38 yıl sonra ders zili..
    3. Antalya’da torbacı operasyonu: 16..
    4. Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı son..
    5. Milli Takım’da Emre Belözoğlu şoku
    6. Ankapark'ı ziyaret eden Melih Gökçek,..
    7. Kitap Fuarı için öğrencilere kumbara..
    8. Ekinci’den anket açıklaması
    9. Serbest piyasada altın fiyatları
    10. Gençler arasında bıçaklı kavga: 1 ağır..
    11. Deprem simülasyon tırı Kilis’te
    12. Bayrampaşa’da kıyafetler geri dönüşüm..
    13. Venezuela, S-300 füzesi denedi
    14. Milli Takım'da Emre Belözoğlu şoku!
    15. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin..
    16. İstanbul’dan Yüksekova’ya kitap desteği
    17. A Milli Takım’da kaptan Emre Belözoğlu..
    18. Üniversiteli gençler down sendromlu..
    19. ‘Robocon 2019’un şampiyonu: Bayrampaşa..
    20. 13 yıl sahte kimlikle yaşamıştı
    21. İzmitli avukat, nişanlısını görmeye..
    22. Altınordu Belediye personeline yangın..
    23. Başkan Adayı Köken: "Eyüpsultan..
    24. Muhafazakar Yükseliş Partisi Kastamonu..
    25. Dere içerisinde ölü bulundu
    26. Beyoğlu Belediyesi’nin çocuklar için..
    27. Mozambik’te yollar yeniden açılmaya..
    28. Yüksekova’daki öğretmenlere yönelik..
    29. Japonya'da 2,5 milyar yıllık kaya..
    30. ’Park Et Devam Et’ Otoparkları trafiğe..
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler