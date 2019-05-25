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Bir günlüğüne müftü oldu

Bilecik Şeyh Edebali İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali Kerem, bir gün boyunca Bilecik İl Müftülüğü görevini yerine getirdi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:08
Bir günlüğüne müftü oldu

Bilecik Şeyh Edebali İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali Kerem, bir gün boyunca Bilecik İl Müftülüğü görevini yerine getirdi.


Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş’un programına eşlik ederek aynı zamanda müftülük birimlerini de yakından tanıma ve birim amirlerle de görüşme imkanı bulan Kerem, bu ziyaretin meslek seçimi ile ilgili düşüncelerine büyük katkısı olduğunu ve onun için büyük bir deneyim olduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:08
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