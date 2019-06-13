Bir günlüğüne belediye başkanı oldu

Bilecik’in Söğüt Ertuğrulgazi Orta Okulu öğrencilerinden Halilcan Çırak, bir gün boyunca Söğüt İlçe Belediye Başkanlığı görevini yerine getirdi.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever’in programına eşlik ederek aynı zamanda müdürlük birimlerini de yakından tanıma ve birim amirleriyle de görüşme imkanı bulan Çırak, bu ziyaretin meslek seçimi ile ilgili düşüncelerine büyük katkısı olduğunu ve onun için büyük bir deneyim olduğunu ifade etti.

Öte yandan başkanlık makam aracıyla evinden sabah alınarak Belediye Başkanlığı’na getirilen genç başkan günün sonunda evine bırakıldı.